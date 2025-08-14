Denuncia Salvador Lara ser único involucrado en “La Estafa Maestra” que no ha sido absuelto

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Salvador Lara Martínez, exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), denunció que todos los actores zacatecanos involucrados en “La Estafa Maestra” ya fueron absueltos por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que a él se le mantiene un proceso judicial de manera arbitraria.

“Después de ocho años de que la Fiscalía ha integrado estas carpetas de investigación, la única persona que está siendo investigada y procesada es tu servidor. A mí me piden resarcir un daño de alrededor de 500 millones de pesos, recurso que yo no tengo y no desvié y que más de 10 personas que son los autores materiales e intelectuales siguen impunes”, expresó.

Comentó que la FGR emitió un acuerdo en donde establece que ya prescribieron los procesos judiciales que había en contra de varios actores que operaron ese ilícito en la UPSZ y en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), pero en su caso se mantiene el litigio.

Desde su perspectiva, en la Fiscalía sólo quieren encontrar a un culpable, pero sin realizar una investigación seria sobre la ruta del dinero, es decir, indagar cómo y en dónde se hicieron movimientos financieros, a cuáles cuentas bancarias se fueron y quiénes se enriquecieron.

Lara Martínez refirió que hay personajes que tienen fortunas gracias a “La Estafa Maestra” que no podrían haber obtenido ni con 100 años de trabajo, entre ellos José Guadalupe Estrada Rodríguez, Nicolás Castañeda Tejeda, Claudia de León y Edmundo Guerrero Sifuentes, entre otros.

“Son varios personajes que operaron La Estafa Maestra en Zacatecas, tanto de la Universidad Politécnica como de la Universidad Autónoma que de ninguna manera los quisieron investigar. Nosotros promovimos quejas ante Derechos Humanos, amparos, y desafortunadamente no los quisieron investigar y la ruta del dinero no la siguieron y las personas que se enriquecieron siguen impones”, dijo.

Para la operación de esa triangulación de recursos, refirió que los involucrados utilizaron empresas denominadas Proyección y Liderazgo Integral de Negocios, Grupo Lama y otras que crearon para hacerse de los recursos.

Aseguró que las autoridades nunca investigaron a esos personajes por sus conexiones de parentela y políticas, y en consecuencia los responsables van a quedar impunes, mientras que a él lo utilizan como “chivo expiatorio”.

Por ejemplo, Lara Martínez afirmó que José Guadalupe Estrada Rodríguez acumuló una riqueza de 100 millones de pesos que ha invertido en propiedades que se ubican en Zacatecas y Estados Unidos y que no podría comprobar de ninguna manera.

Detalló que él y su defensa legal se han dedicado a la tarea de aportar pruebas a la Fiscalía, de movimientos que han hecho, pero no ha sido de su interés, mientras que en su caso continúan los procedimientos penales, aunque recientemente obtuvo un amparo debido a que un peritaje que hizo la Fiscalía demostró que falsificaron su firma para acceder a muchos convenios cuando fue rector de la UPSZ.

En todo este tiempo, refirió que ha recurrido a apelaciones, amparos, recurso de queja y recurso de revisión y por eso ha tardado el proceso y recientemente un juez le otorgó un amparo debido a la falsificación de firmas que se acreditó a través de un dictamen pericial.

“Siento que me están utilizando como chivo expiatorio. Lo digo con toda sinceridad porque estas personas, por las relaciones políticas que tienen, no los han querido investigar. Yo fui a La Mañanera y el presidente López Obrador dio la indicación de que se investigara el tema, fui con el secretario de Gobernación en aquel momento y ordenó que se revisara, pero se fue de candidato y todo quedó detenido”.

Sin embargo, Lara Martínez consideró que el problema reside en que, en la Cuarta Transformación los funcionaros que se encuentran en la FGR son los mismos y persiste la corrupción en su interior.