Retiran maquinaria del viaducto elevado por orden judicial; obra sigue en pie, asegura Obras Públicas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En entrevista para este medio, José Luis de la Peña Alonso, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas, subrayó que el gobierno estatal es respetuoso de las determinaciones emitidas por el Juzgado Federal en relación al retiro de la maquinaria en la construcción del Viaducto Elevado en el bulevar. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la resolución, señalando que existen «criterios que se contraponen dentro de los mismos juzgadores».

En este sentido, mencionó que, si bien un juzgado había dictado que no era necesario retirar la maquinaria, otro ahora lo solicita. «Este es únicamente un asunto de suspensión definitiva mientras se resuelve el fondo del tema», puntualizó.

El secretario informó que la empresa encargada ya ha sido notificada y se encuentra trabajando en la logística para desmantelar las grúas y retirar la maquinaria de gran tamaño.

A pesar de la suspensión, reiteró que el proyecto sigue adelante. «Nuestra intención es llevar a cabo esta obra, que forma parte del plan de movilidad», aseguró. Asimismo, remarcó que el viaducto es crucial para mejorar el flujo vehicular en el boulevard de Zacatecas, que ya está cerca de su capacidad máxima, y subrayó que este es solo uno de los múltiples proyectos de infraestructura en marcha en la administración.

El secretario también criticó a quienes se oponen al proyecto, argumentando que un pequeño grupo de ciudadanos, vinculado a intereses políticos, ha promovido recursos legales para detener la obra. «Creemos que estos recursos son parte de una estrategia política que no tiene legitimidad», afirmó.

Sobre las declaraciones del alcalde de Zacatecas, quien ha sugerido la posibilidad de solicitar reparación del daño, de la Peña Alonso explicó que esto no es procedente aún, ya que «el fondo del asunto aún no se ha resuelto». También refutó las declaraciones de que la obra afectaría el patrimonio cultural, destacando que el boulevard no cruza por la zona protegida como patrimonio mundial y que las posibles afectaciones serían meramente visuales. Aclaró que ya existen planes para mitigar dichos impactos.

En relación con la señalética, de la Peña Alonso explicó que, a pesar de la resolución, las barreras de protección y los señalamientos de tráfico seguirán presentes. «Lo que no se ha tomado en cuenta, no ha previsto en este caso el juzgado, es que hay excavaciones, hay perforaciones, hay obras que ya habían iniciado», señaló. Según el secretario, la señalética y las barreras están «precisamente para proteger a los conductores, a los vehículos que transitan por el boulevard y a los peatones», y no se trata de un capricho, sino de una necesidad de seguridad debido a las excavaciones y perforaciones en curso.