Secretaría de la Función Pública establece denuncia formal contra Benjamín “N”

Humbelina López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que ya se estableció de manera formal la denuncia contra Benjamín “N”, quien fuera coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en el ejercicio 2019 y quienes resulten responsables por la triangulación de más de 60 millones de pesos, es decir, desvío de recurso público.

Además, señaló que es probable que se dé una tercera cancelación de la fecha pactada con el artista Ricky Martín, ya que las organizaciones y las asociaciones que se encargaron de contratar al cantante boricua no han tenido acercamiento con Gobierno del Estado (Godezac) para solicitar los permisos o realizar los convenios pertinentes para efectuar el concierto.

“En cuanto a la presentación del cantante Ricky Martín, Gobierno del Estado no tiene conocimiento, ni una petición formal para que se presente en la ciudad de Zacatecas. Esta denuncia penal está por los actos ilícitos de la triangulación que se llevaron a cabo. Cedieron los derechos a la asociación civil y dejaron sin dar algún derecho a Gobierno del Estado, o sea, quedaron entre la asociación civil y la SA de CV. Al igual de que no se tienen algún documento oficial donde se le haga el requerimiento para que se presente”, presentó.

Destacó que en esta denuncia Gobierno del Estado no forma parte como víctima y que este proceder penal es por las irregularidades administrativas y jurídicas con las que manejó Benjamín “N” la Fenaza por ese periodo, es decir, por la triangulación que se llevó a cabo entre las partes, mientras que la presentación es independiente a este proceso legal, sin embargo, reiteró que hasta el momento el Gobierno estatal no tiene la petición para realizar el concierto.

La funcionaria aseguró que se seguirá investigando este asunto y en caso de que sea necesario interpondrán otras denuncias, se harán dependiendo si siguen o no resultando más irregularidades, además de que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) quien determine si hay o no más responsables como el ex gobernador Alejandro Tello Cristerna y Cristina Rodríguez.

En cuanto a la posibilidad del poder recuperar el recurso, mencionó que hay múltiples posibilidades, ya que hubo afectaciones graves al erario y una triangulación ilegal encuadrada ante adjudicaciones que no están bajo el marco normativo que nos mandata la Carta Magna, por lo que la SFP estará abierta a cualquier ampliación o audiencia para ser contundentes ante estos hechos.

Posible cancelación del concierto de Ricky Martín

López Loera aseveró que en la primera denuncia ante la FGJEZ que se abrió, la asociación civil en compañía con la SA de CV llegó a acuerdos que eran ilegítimos porque carecían del acompañamiento de Gobierno del Estado, por lo que una vez más se comprueba que cedieron todos los derechos de dicho evento.

“Reitero, nosotros como Gobierno del Estado no tenemos ninguna información oficial de que se vaya a llevar a cabo el concierto de Ricky Martín, por ende, no avalamos la información que anda circulando en internet porque no se tiene información formal para que se lleve a cabo; ha circulado en redes sociales y no en fuentes oficiales. Mientras que Benjamín “N” no puede decir sí se efectuará el concierto, él ya no está dentro de la asociación civil o la SA de CV, y estas dos son las únicas que pueden tener acercamiento con las instancias correspondientes para llevar a cabo dicho concierto”, aseguró.

Finalmente, mencionó que como Gobierno del Estado no está entre las víctimas en este proceso, por lo que en caso de que se dé la tercera cancelación de este evento, Ricky Martín puede proceder contra las organizaciones involucradas en esta triangulación, ya que cedieron los derechos y así, Godezac queda fuera del proceso legal.