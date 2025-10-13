Rendirá Verónica Díaz Robles informes regionales en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el compromiso de rendir cuentas y mantener un diálogo cercano con el pueblo de Zacatecas, la senadora de la República por Morena, Verónica Díaz Robles, anunció la realización de seis informes regionales en distintos municipios de la entidad, donde presentará los avances y resultados de su labor legislativa durante el primer año de ejercicio en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

La legisladora destacó que estos encuentros tienen como propósito acercar el trabajo parlamentario a la población, explicando de manera clara las acciones emprendidas en el último año y escuchando directamente a las y los zacatecanos.

La legisladora federal subrayó su participación activa en la dictaminación y aprobación de reformas de trascendencia nacional, entre las que se encuentran, la reforma al Poder Judicial, que democratiza la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces, con el objetivo de que la justicia esté verdaderamente al servicio del pueblo.

La Reforma en materia de Bienestar, que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como apoyos en fertilizantes y precios de garantía para el campo.

La Reformas en Igualdad Sustantiva, orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres y consolidar la equidad de género; Así como la Reforma en Empresas Estratégicas del Estado, que asegura que sectores clave permanezcan bajo control del pueblo.

La Reforma para la Simplificación de Trámites Burocráticos, con la finalidad de facilitar gestiones y servicios a la ciudadanía y la Reforma en materia de Vivienda, que permitirá la construcción de más hogares en todo el país, incluyendo Zacatecas.

La senadora Verónica Díaz recordó que forma parte de las comisiones de Bienestar, Agricultura, Desarrollo Municipal, Igualdad de Género, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, desde donde ha impulsado iniciativas en favor de las y los zacatecanos.

En ese marco, hizo una invitación al pueblo de Zacatecas a participar en su primer informe regional “Legislando por el Bienestar de Zacatecas”, donde presentará a detalle los resultados obtenidos.

En un año histórico para México, marcado por la llegada de la primera mujer presidenta, la senadora Verónica Díaz Robles destacó que en 2024 más de 35 millones de mexicanas y mexicanos refrendaron su confianza en la Cuarta Transformación. Asimismo, la legisladora se consolidó como la senadora que más votos ha obtenido en la historia de Zacatecas, resultado de su cercanía con la ciudadanía y del trabajo constante en favor del bienestar de la entidad y del país.