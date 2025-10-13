Rendirá Gobierno de Zacatecas homenaje a personajes destacados en el Festival de Día de Muertos 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte de las actividades del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, rendirá homenaje a personajes destacados de la vida cotidiana de la entidad, el 30 de octubre, a las 18:30 horas, donde se reconocerá su legado y aportaciones a la sociedad zacatecana.

Con esta emotiva iniciativa, se honrará la memoria de alrededor de 20 personas que, desde distintos ámbitos, dejaron huella en sus comunidades y en el estado. Entre ellos se encuentran deportistas, artistas, comerciantes, empresarios y ciudadanos ejemplares que contribuyeron con su esfuerzo, talento y compromiso al desarrollo de Zacatecas.

Cada homenajeado será recordado a través de una fotografía y una semblanza biográfica, las cuales estarán expuestas en los balcones del Portal de Rosales, como parte de la conmemoración.

El objetivo es reconocer la grandeza de quienes, desde la cotidianidad, construyen el tejido social y cultural de Zacatecas, y mantener viva su memoria en una de las festividades más representativas de México.