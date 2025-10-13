Abre Gobierno de Zacatecas centros de acopio para apoyar a familias afectadas por las lluvias

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría General de Gobierno, llamó a la población a solidarizarse con las familias afectadas por las lluvias, principalmente del estado de Veracruz.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que, para tal efecto, se instaló un centro de acopio en el edificio de Palacio de Gobierno, ubicado en avenida Hidalgo, en el centro histórico de la capital.

Pidió a la población donar alimentos no perecederos, agua, leche en polvo, pañales, toallas sanitarias y ropa en buenas condiciones, que serán enviados a las familias afectadas.

Indicó que el centro de acopio estará abierto, durante la presente semana, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, para recibir sus donaciones.

El Secretario General de Gobierno apeló al espíritu solidario de las y los zacatecanos, quienes, seguramente, contribuirán para ayudar a quienes resultaron afectados por las lluvias que en el caso de Veracruz rebasaron los 200 milímetros de precipitación.

Expresó la solidaridad de las autoridades estatales y ofreció apoyo para que las familias afectadas puedan salir adelante y recuperar su vida cotidiana; expresó sus condolencias a quienes perdieron a un ser querido, como consecuencia de este fenómeno meteorológico.