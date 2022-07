Hoy es inminente la salida de ‘Alito’ y lo he dicho muchas veces: María del Refugio Ávalos

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Hoy es inminente la salida de ‘Alito’ y lo he dicho muchas veces, quienes no se pronuncien en contra y se pronuncien a favor de ‘Alito’ es porque algo tienen similar a él…Yo lamento mucho que nuestros líderes estatales se estén manifestando a favor, y lo vemos en las redes, porque esto denota que ellos están conformes con los resultados que ha tenido ‘Alito’ Moreno al frente del Comité Nacional y los resultados son de derrota”.

Así lo manifestó en entrevista para La Jornada Zacatecas, la diputada local por el PRI, María del Refugio Ávalos Márquez, al cuestionarla sobre la polémica que gira en torno al líder nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, porque ya en sus redes sociales la legisladora había manifestado que el actual dirigente no la representa y es una más de las voces que se ha sumado por la dimisión de este priísta.

Ávalos Márquez recordó que ella fue parte de la coordinación para llevar a Ivonne Ortega Pacheco a la dirigencia nacional del partido y desde un inicio no compartió la visión de construcción del PRI que estaba planteando ‘Alito’ Moreno, ya que consideró que desde el inicio la estrategia de este líder para reconfigurar al instituto político estaba equivocada, porque radica nuevamente en el error que ha venido cometiendo el priísmo una y otra vez que son las imposiciones.

“Nosotros consideramos que las imposiciones no abonan, únicamente dividen al partido y es lo que está sucediendo ahora con la dirigencia de ‘Alito’ Moreno y el resultado se ve en la pérdida de gubernaturas”, aseveró la diputada tricolor.

Por eso, consideró que la salida de Moreno Cárdenas como dirigente nacional es inminente, porque además los audios dados a conocer reflejan situaciones de corrupción “muy graves” que no se deben callar y quien decida callarlas, advirtió, seguramente es porque son cómplices de dicha corrupción.

“Por eso nos manifestamos en contra de esta dirigencia y esperamos que esto no influya en la decisión del cambio de dirigencia estatal, porque sí se nos ha cuestionado varias veces el hecho del pronunciamiento, pero si ‘Alito’ sigue en la dirigencia, los priístas de base habremos de tomar otras medidas para presionar mediáticamente y abonar a que la salida de Moreno sea ya un hecho”.

Al cuestionársele sobre el silencio de la dirigencia estatal en esta polémica y por el contrario, el apoyo manifestado, la diputada lamentó que los líderes estatales estén a favor de ‘Alito’ Moreno aun cuando los resultados son de derrota, algo que también ya se vivió en el estado en las pasadas elecciones en las que el PRI entregó la gubernatura a Morena.

“Esto nos debe de concientizar y quien aspire a dirigir los destinos del priísmo en Zacatecas tome como base estos resultados y haga con contundencia los cambios pertinentes para construir un partido fuerte y sólido rumbo a los procesos de 2024”, concluyó Ávalos Márquez.