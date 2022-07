En el Día del Abogado se reconoció la trayectoria de juristas zacatecanos

Por: La Jornada Zacatecas •

Tras destacar que con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Zacatecas muy pronto tendrá una institución encargada de impartir justicia como lo merecen los zacatecanos: pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita, se cumplirá un viejo sueño de los mexicanos y zacatecanos en particular, el magistrado Arturo Nahle García felicitó a las abogadas y abogados en su día a nombre del Poder Judicial, se informó en un comunicado.

Lo anterior, en el marco del Día Nacional del Abogado, donde la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex), que preside José Pablo Mercado Solís y la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Zacatecas (Fecaazac) hicieron entrega de “La Presea al Abogado Postulante Juan Antonio Barrón Alatorre”.

En su mensaje, el magistrado Nahle García expresó un sincero reconocimiento a que este homenaje y entrega de la presea se realice entre pares, es decir, entre colegas, aplaudiendo así las grandes trayectorias de juristas no solo de la capital, sino del Estado en General, además de llevar el nombre de un abogado en toda la extensión de la palabra, de un ejemplo de pasión por tan noble profesión, el Maestro Barrón Alatorre.

“Creo que la decisión que tomó la Asociación de reconocer a litigantes, juzgadores, defensores, catedráticos, ha sido muy atinado y justo, porque hoy se reconocen trayectorias muy importantes, en las que a veces no reparamos, y que son personas entregadas a plenitud a la abogacía desde incluso hace medio siglo, son vidas dedicadas a su profesión”, puntualizó.

Sin embargo, quiso externar de manera muy personal una felicitación al juez José Ascensión Carranza Martínez, con más de 50 años en el Poder Judicial; a la jueza Guadalupe Parga Pérez y a la magistrada Martha Elena Berumen Navarro y recalcó que “son mis compañeros de trabajo y principalmente mis maestros, pues todos los días aprendo algo nuevo de su extensa sabiduría”.

Con la presencia de Ricardo Humberto Hernández León, coordinador general Jurídico en representación del gobernador David Monreal Ávila, se hicieron las entregas de esta presea a las abogadas y abogados postulantes: José Guadalupe Mojarro Sánchez, María de Jesús López Flores, J. Raúl Martínez Ramírez, Enrique Ramírez Vargas, Felipe Ley Sánchez, Ofelia Briones, Javier Macías Ramírez, Roberto Ojeda Alcalá, Hilda Aurora González Díaz, José Frausto Ornelas y Rubén Medrano Ríos.

En la categoría “Impartidores de Justicia” recibieron la presea, la magistrada Martha Elena Berumen Navarro, la jueza Guadalupe Parga Pérez y el juez José Ascensión Carranza Ramírez. En la categoría “Catedrático”, fueron galardonados Hilda González García y Oscar Aguayo Medrano.

Finalmente, y no menos importante, en la categoría “Defensor Público” fueron galardonados Roxana Angélica Hernández Ortega, Roberto Valdez, Yvonne Rojas Castañeda, Zaira Acosta López y Alicia Mauricio López.