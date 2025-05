Reducción de la pobreza, resultado de políticas laborales, en su mayoría: STPS

La reducción de la pobreza en México ha sido resultado, sobre todo, de la política laboral, particularmente de los aumentos al salario mínimo, asegura el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, quien sostiene que de los 5.1 millones de personas que salieron de esta condición entre 2018 y 2022 –los últimos datos de medición–, 4.1 millones lo consiguieron gracias a los incrementos salariales.

En entrevista con La Jornada, el funcionario federal destaca que nuestro país tiene la tasa de desempleo más baja de la historia , al registrar 22.4 millones de puestos formales. Lo anterior, no obstante el más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la continua disminución de empleos en 16 estados del país. Sólo en abril se perdieron 47 mil 442 puestos de trabajo.

Prácticamente 80 por ciento de la contribución a la reducción (de la pobreza) fue por temas laborales , lo que muestra que esta agenda es uno de los pilares de la transformación , subraya el funcionario.

Mientras el gobierno de Estados Unidos está imponiendo medidas arancelarias y preparando el terreno para la revisión del T-MEC –lo que podría repercutir en el mercado laboral en México–, el secretario del Trabajo afirma que al momento no hay impactos en el empleo.

Aclara que no ha habido, en realidad, un anuncio sobre el traslado de empresas de México hacia Estados Unidos; por el contrario, hay mucha solidez y confianza en la inversión, independientemente de los acuerdos que dan cuenta de que la relación entre ambos países sigue siendo estratégica y el gobierno de Estados Unidos lo reconoce. No hay en realidad registro de pérdida de empleo derivado de algún fenómeno como la imposición de aranceles.

Bolaños López, licenciado en relaciones internacionales, adelanta también que la dependencia a su cargo participará de manera muy activa en la discusión del T-MEC. Señala que hay una necesidad de calibración para que el tratado cumpla con sus objetivos de garantizar la libertad sindical y negociación colectiva, pues en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se han planteado 35 quejas contra México sobre la presunta vulneración de estos derechos, aunque la mayoría han sido resueltas, no tienen pertinencia .

Explica que este mecanismo debe “cumplir el marco de su acción, lo cual tiene que ver con su implementación y el tiempo particular en el que fue firmado (2018) hacia adelante para evitar –como ya ha ocurrido– la presentación de quejas fuera de la temporalidad de la firma del tratado”.

Acerca de que en el marco del T-MEC el mayor número de quejas laborales han sido en contra de México, el titular de la STPS señala que es un número nada alarmante y es reflejo no del mecanismo, sino del estado de las relaciones laborales en el país , porque el gobierno ya no se entromete en la vida sindical, no impone ni quita líderes. Tampoco existe una actitud corporativista como anteriormente pasaba .

Señala que las quejas laborales tienen que ver con el mismo diseño del mecanismo: hay una queja de Estados Unidos y Canadá sobre un tema laboral mexicano, se aplica el mecanismo, pero no necesariamente así de regreso , es decir,de México hacia esos países.