Descalabro de Xóchitl Gálvez en Madrid; su gira fue desairada

Madrid. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró durante su breve gira por Madrid que no admira políticamente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el que se reunió el pasado domingo, en lo que ella definió como un saludo y que en cualquier caso él no le da consejos .

- Publicidad -

La visita de Gálvez a Madrid ha sufrido varios contratiempos; tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular (PP) y principal líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, pero finalmente el encuentro se convirtió en una breve llamada telefónica.

Además, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa delegó en su hijo, Álvaro, la cita con ella, pero no acudieron ninguno de los dos y la recibió el subdirector de su fundación, Gerardo Bongiovanni.

En su encuentro con empresarios españoles apenas logró reunir a alrededor de 40 personas, la mayoría de perfil medio o bajo. Además, ningún representante del gobierno ni de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se reunieron con la candidata, que regresará a México este martes.

La candidata del bloque opositor llegó al madrileño hotel Bless (de cinco estrellas y uno de los más lujosos de la ciudad) en una camioneta Mercedes Benz en la que viajaba con todo su equipo, incluido Ildefonso Guajardo, secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su vehículo no iba ni custodiado ni tenía ningún tipo de dispositivo de seguridad especial, como se suele hacer con políticos destacados de otros países que visitan España.

Antes de entrar a su encuentro con los empresarios, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), la candidata respondió brevemente a las preguntas de los medios de comunicación.

–¿Nos puede dar más detalles sobre su encuentro con Felipe Calderón? ¿Qué le dijo o qué consejos le dio?

–La verdad es que (Calderón) no me da consejos. Él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España; él llegó, nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó.

–¿Usted cree que suma a su campaña hacerse una foto con Felipe Calderón?

–Es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él.

–¿Admira políticamente a Felipe Calderón?

–No. Él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas; son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo.

Después, ya dentro del hotel, Gálvez profundizó en dos mensajes recurrentes en su visita: la pausa de las relaciones bilaterales por la negativa de España de pedir perdón por los atropellos durante la Conquista y, en segundo lugar, la situación de la inseguridad pública en México, en la que presentó un panorama apocalíptico ante los potenciales inversores, a los que incluso dijo que no me los imagino llegando (con sus inversiones) a Fresnillo, Zacatecas, el municipio más violento de México .