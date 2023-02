Por: SIGIFREDO ESQUIVEL MARÍN •

La Gualdra 561 / Literatura

En los últimos meses no se ha dejado de hablar de la ruptura del escritor “Premio Nobel” Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, el suceso apenas ha sido igualdo por la canción de la cantante colombiana Shakira a partir su ruptura con el futbolista Gerard Piqué. Tristemente el agudo analista de la Civilización del espectáculo (Alfaguara, 2012) ha sido víctima de las fauces del Leviatán mediático que ha descrito con rigor taxidermista.

La mega-maquinaria del hiper-capitalismo ha convertido al personaje Mario Vargas Llosa en un producto más de mercadeo cortesano que todo lo convierte en mercancía desechable. La cultura ha dejado de oponerse la aplanadora civilizatoria del progreso y ahora se convierte en insumo para el consumo inmediato y su proceso ineluctable de fagocitación. El breve ensayo sobre la actualidad mediática de la cultura no busca –en palabras del autor– una interpretación erudita sino “dejar constancia de la metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando su generación entró a la escuela”. Ahora casi nada escapa a los procesos y prácticas de banalización, privatización y fragmentación de la sociedad; en el margen de este casi nada se abre un discreto espacio de resistencia cultural. El despliegue global de las redes sociales y la universalización de Internet han fortalecido dicho proceso de vaciamiento de sentido y nihilismo planetario. El mundo deviene pantalla, imagen fantasmagórica tan fugaz como prescindible:

Para esta nueva cultura son esenciales la producción industrial masiva y el éxito comercial. La distinción entre precio y valor se ha eclipsado y ambas cosas son ahora una sola. Lo que tiene éxito y se vende es bueno y lo que fracasa y no conquista al público es malo. La desaparición del viejo concepto de valor. El único valor existente es ahora el que fija el mercado (44).

Esta cita da cuenta de la mutación radical que ha experimentado la cultura hoy en día. La civilización del espectáculo significa una inversión total de los valores y criterios axiológicos regidos por el entretenimiento donde divertirse, a su vez, significa escapar del aburrimiento a toda costa. Lo cual conlleva –según el escritor nacido en Arequipa– la banalización de la cultura, generalización de la frivolidad, proliferación del periodismo irresponsable de habladurías. De manera paradójica nos confiesa, con melancolía y hartazgo, que después de su ruptura con la socialité española ha sido objeto de un acoso mediático creciente. Y sin embargo, la obra literaria y crítica del autor La ciudad y los perros y La fiesta del chivo, entre otras obras maestras capitales de las letras universales, sigue siendo fontana de belleza, conocimiento, aprendizaje, sabiduría –elementos distintivos de un clásico según su admirado Italo Calvino.

Sus obras son grandes lienzos latinoamericanos que exhiben las pasiones, afectos y afecciones en toda su complejidad, ambigüedad y riqueza polivalente. Sus creaciones literarias nos recuerdan el sentido profundo del hermoso texto cabalista del Zohar o libro del resplandor donde se asume el micro-cosmos humano como espejo fiel del macrocosmos universal. En su amplia y variada obra, la grandeza y la degradación cohabitan con el humor, la ironía y el absurdo. Y al igual que su amados Cervantes, Tolstoi y Flaubert no ceja en su intento de hacer una obra maestra total. Uno de sus últimos relatos “Los vientos”, recién publicado en el portal de la revista de Letras Libres reconstruye mundo contemporáneo disutópico apocalíptico desde el diálogo de dos entrañables amigos en el ocaso de su vejez.

Escribe en “Los vientos” (en el portal de Letras libres): “Toda la noche estuvimos rodeados de esos personajes fantasmales, duplicando a camareros, sirviendo la mesa, pasando las fuentes con bocaditos y bebidas, tan absolutamente idénticos a los reales que aquello se convirtió en un delirio; nos dio a todos la sensación de haber entrado a un mundo onírico”. Este mundo espectral se asemeja al reality show cotidiano que habría vivido con Preysler. El cual consuma la suplantación del mundo real por la telerrealidad. Para rematar el motivo de abandono de su Carmencita fue: “un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ahora ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí. ¿Por qué sigo diciendo “pichula”, algo que no dice nadie en España? La fuerza de la costumbre. Abandonar a Carmencita es un episodio que me atormenta todavía”. El personaje se habría dejado llevar por un pasión desbordada que lo habría conducido a la ruina.

Dichos fragmentos del relato son utilizados por la prensa sensacionalista de forma reduccionista bajo un tortuoso ejercicio de sobre-interpretación como pruebas en el abrupto desenlace de su separación con la primera esposa de Julio Iglesias. Olvidando que toda obra literaria si bien es producto de las vivencias de su autor, estas no se remiten a lo verificado de forma empírica sino que se expanden a lo soñado, deseado, temido, anhelado, ideado e imaginado. La vida literaria de un escritor está habitada por una legión de personajes, personas y sucesos que no necesariamente afirman o refutan lo “realmente vivido” sino que se despliegan en la cartografía infinita de la invención artística. En este tenor se puede citar La verdad de las mentiras: “En todo lo que he escrito partí de algunas experiencias aún vivas en mi memoria y estimulantes para mi imaginación y fantaseé algo que refleja de manera muy infiel esos materiales de trabajo. No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla”. Una y otra vez, ante periodistas fastidiosos, el escritor que recién ingresa a la Academia Francesa proclama a los cuatro vientos, a propósito, de la metáfora aludida, que la creación literaria es mucho más rica y compleja que la vida insulsa de cualquier ser de carne y hueso y que espera ser recordado por su obra: ese es su legado, no sus correrías amorosas. Lo cual está garantizado con creces por una obra amplia bastante sólida. En concordancia sus memorias de El pez en el agua (Editor Digital Big Bang, 1993) nos relata su vida personal de forma clara, directa y sincera buscando la esencia proustiana de cada experiencia vivida:

Ese fue mi primer contacto con el piasaje de la costa peruana, de infinitos desiertos blancos, grises, azulados o rojizos, según la posición del sol, y de playas solitarias, con los contrafuertes ocres y grises de la cordeilla apareciendo y desapareciendo entre médanos de arena. Un paisaje que más tarde me acompañaría siempre en. El extranjero, como la más persistente imagen del Perú (17).

En sus memorias cuenta cómo descubrió la literatura como refugio ideal ante la tiranía de un padre ausente y autoritario: “En esos primeros meses largos y siniestros de Lima, en 1947, las lecturas fueron la escapatoria de la soledad en que me hallé de pronto, después de haber vivido rodeado de parientes y amigos, acostumbrado a que me dieran gusto en todo y me celebraran como gracias las malcrianzas. En esos meses me habitué a fantasear y soñar, a buscar en la imaginación, que esas revistas y novelitas azuzaban, una vida alternativa a la que tenía, sola y carcelaria. Si ya había en mí las semillas de un fabulador, en esta etapa cuajaron, y, si no las había, allí debieron brotar” (39). Sus memorias resumen y rezuman el ejercicio formativo de una orfebrería artesanal depurada; la anécdota sirve como soporte de una férrea vocación literaria y disciplina esmerada. La trama de la existencia es apenas la urdimbre de sentido.

Asimismo sus ensayos retoman la herencia de Montaigne, Camus y Ortega, al hacer de la escritura una meditación crítica e íntima. Sus opiniones políticas, siempre polémicas transitan entre el liberalismo y el conservadurismo, empero se trata de un pensamiento inquisitivo que argumenta con pasión y paciencia. Al respecto el escritor Sergio Ramírez ha planteado en “El novelista trascedente” con meridiana claridad las cosas: “si no estoy de acuerdo con sus posiciones, me irritan, y quisiera que el escritor Vargas Llosa pensara distinto, que pensara como yo pienso. Pero no por eso lo cancelo. La cancelación es reaccionaria, porque niega la libertad y anula la divergencia. Estoy dejando de ser lector para convertirme en censor” (La Jornada, 3 de febrero del 2023). Estoy de acuerdo con Ramírez de que el peruano ha sido en América Latina “escuela de construcción literaria”.

Enemigo público número uno de la izquierda dogmática, sus afirmaciones tajantes tienen la audacia de invitarnos a ver las cosas desde otra óptica distinta y distante a la hegemónica. Asumiendo el papel del intelectual crítico del orden imperante. De ahí que no renuncie a su opinión en momentos críticos y ante situaciones que reclaman una voz independiente. En las antípodas del posmodernismo y el relativismo contemporáneo, el pensamiento crítico del escritor avecindado en Madrid despliega un alegato enérgico contra todas las formas de dominación y barbarie.

Lector voraz y lúcido, desde muy joven hasta sus casi noventa años, ha leído bibliotecas de clásicos, modernos y posmodernos, ello le permite dar un juicio sobre la actualidad más allá de sus reflectores. Siguiendo la estela y estrella crítica de pensadores como Benjamin y Popper confiesa su intención de escribir para resistir frente a la adversidad y defender la libertad como derecho irreductible; ya el propio Benjamin prefería leer a reaccionarios lúcidos que a ideólogos revolucionarios mentecatos.

Desde luego, sus mejores ensayos son aquellos donde establece un diálogo íntimo, intenso y creativo con grandes escritores y pensadores. La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (Taurus, 1975) es una lectura obligada para andentrarse en el clásico francés y la literatura moderna, así como en la propia obra de Vargas Llosa. Es una cátedra sobre literatura, y de forma específica, sobre el arte narrativo. Asimismo en La verdad de las mentiras (Alfaguara, 1990) elucida la potencia de las ficciones y mentiras como catapulta poderosa de reinvención del mundo y descubrimiento de las más grandes verdades humanas. Bajo el disfraz de las mentiras, la literatura, y en particular la novela moderna despliega las verdades más inconfesables. La ficción hunde sus raíces en la experiencia humana, de la cual se alimenta: “Por eso la literatura es el reino por excelencia de la ambigüedad. Sus verdades son siempre subjetivas, relativas. La verdad literaria es una y otra la verdad histórica. Pero aunque esté repleta de mentiras –o más bien por ello mismo– la literatura cuenta la historia que la historia que escriben los historiadores no saben ni pueden contar”. Por ende, las ficciones literarias germinan en frutos de libertad, añade el escritor, las mentiras literarias conspiran para que el futuro sea apertura sin fin.

Mientras las revistas pasan ídem a su vida privada, y algunos jóvenes escritores escandalizan haciendo creer que su obra—sin tomarse la molestia de leerla– ya está superada y es caduca, el polígrafo peruano que ha cultivado todos los géneros con solvencia sigue construyendo una obra monumental que explora los confines de la condición humana y sus laberintos caprichosos. Todos, todas, todes hemos actuado alguna vez, o por lo menos avizorado actuar, movidos por afectos, emociones, sentimientos absurdos, inconfesables e inverosímiles. Quien verdaderamente esté libre de pecado que arroje la primera piedra mediática. Pasada la marejada publicitaria, la obra de Vargas Llosa, permanecerá incólume, sin mancharse de la podredumbre del espectáculo del corazón. Su lectura nos aguarda con frescura y asombro, así que pensar, crear, actuar con la pichula puede generar obras maestras si son escritas con el cuerpo de la imaginación que anima su espíritu creador.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_561