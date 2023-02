Editorial Gualdreño 561

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Reinvenciones en el MAAMF

- Publicidad -

Reinvenciones es el nombre de la exposición de fotografía intervenida inaugurada el pasado 10 de febrero en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. La idea me hizo recordar aquella otra exposición realizada hace algunos años en Zacatecas llamada Doble fantasía, en la que también participaron varios artistas plásticos que tomaron como base fotografías en gran formato para intervenirlas con otras técnicas. La “intervención” se toma como un acto complementario a la obra original, mediante el cual se busca entablar un diálogo en el que dos obras se integran, confluyen en el mismo espacio y dan como resultado una obra nueva en la que se visualiza la interacción de más de una posibilidad técnica y estética.

Doble fantasía es el referente inmediato, pero eso no significa que por haber sido primero las posibilidades de dar continuidad a este tipo de proyectos deban cancelarse, al contrario, qué bueno que se le dé seguimiento a lo que funcionó bien en su momento; en este sentido, celebro que se haya gestado esta nueva exposición en la que artistas diferentes a la de aquella primera muestra participen ahora no solo porque integra a nuevas generaciones, sino porque se incluye a muchas personas que, dedicados al arte, también tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen.

En términos generales, y desde mi muy particular punto de vista, Reinvenciones es una muestra no solo en la que se pueden observar distintos estilos y técnicas, sino una en la que hay aspectos a destacar; el primero es que hay 57 personas integrando un proyecto creativo que demuestra que en Zacatecas la actividad artística no para, pese a las vicisitudes vividas; segundo, que es un proyecto nacido fuera de las instituciones, es decir, una iniciativa independiente, lo que demuestra también que sí se puede trabajar en equipo no solo para convocar a los artistas, sino para gestionar ante las instituciones que se abran los espacios y eso no debe perderse de vista; sobre todo cuando nos encontramos con el hecho de que cada vez es más difícil, por la situación económica, sostener espacios independientes; dos galerías han cerrado recientemente y aun así la voluntad de emprender persiste.

La exposición tiene piezas que sobresalen a otras por su pulcritud y belleza; la muestra -porque es eso: una muestra- está equilibrada y nos brinda la posibilidad de conocer muchas propuestas en cuya valoración interviene el gusto y ese ya dependerá del espectador, por eso sería muy bueno que sea visitada.

A mí me gustaron varias de ellas, sobre todo en las que hay piezas escultóricas -incluida la instalación con cerámica- que conviven, dialogan y en ese sentido “intervienen” la obra fotográfica, como las de Sara Reyes y Maricarmen Puente; Jaime Raúl Sáenz Navarro y David de Jesús Díaz Leaños; Zoyla Fernández y Maricarmen Puente; y la de Néstor Acosta con Karina Luna. Además, hay otras intervenciones muy bien logradas por el equilibrio en su propuesta plástica, como las de Julio Román con Aldo Landeros; Daniel Álvarez Sánchez y Leopoldo Elías Smith Mac Donald; Othoniel González López de Nava y Manuel Denna; Mike Mier y Emilio J. Carrasco; Gerardo Suárez del Real Valerio y Daniela Pérez Verdia B.; Tere Casas y Héctor Salazar; Luis García y Dako; Marco de León y Demer; y Pedro Pablo Rodríguez con Carlos Alberto Sánchez, esta última es la imagen de portada de esta edición gualdreña.

La exposición Reinvenciones se encuentra en exhibición en el patio central del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en este recinto cultural en el que el maestro Felguérez realizó un gran trabajo para reunir una colección de arte abstracto sin parangón y que está ahí, de manera permanente, para ser disfrutado por los zacatecanos y quienes nos visitan. Estimado lector, es esta una invitación para que asista a ver cómo interactúan las parejas de artistas en cada una de las 34 piezas que conforman la muestra, para que las observe, las disfrute y haga usted sus propias reflexiones con respecto a sus resultados. Lo más valioso es el esfuerzo de los participantes por hacer propuestas de calidad relacionadas con la fotografía y las artes plásticas, pero sobre todo, por seguirle apostando al arte en nuestro Estado.

Que disfrute su lectura.

Jánea Estrada Lazarín

[email protected]

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_561