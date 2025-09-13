Brindará IMSS Zacatecas 15 y 16 de septiembre atención en urgencias y hospitalización

Por: La Jornada Zacatecas •

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas informa a la población usuaria que el lunes 15 y martes 16 de septiembre brindará servicio de manera habitual en áreas de Urgencias y hospitalización de sus instalaciones médicas.

- Publicidad -

El titular de la jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Guillermo Franco Gil, dio a conocer que se establecieron roles de guardias para la atención de las áreas hospitalarias y quirófanos que desarrollarán sus actividades cotidianas.

Hizo un llamado a los derechohabientes a concientizarse del uso adecuado de estas áreas y evitar que se saturen por padecimientos menores, a fin de garantizar la atención oportuna a aquellas personas que realmente requieren una atención inmediata.

Franco Gil detalló que prestarán servicios las áreas de Urgencias de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) ubicados en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, así como los Hospitales Rurales (HR) en los municipios de Concepción del Oro, Río Grande, Pinos, Villanueva y Tlaltenango.

También estarán disponibles los servicios de Atención Médica Continua de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en los municipios de Guadalupe, Calera, Jerez, Jalpa, Sombrerete y Río Grande.

Las actividades en las Unidades de Medicina Familiar y administrativas reanudarán su servicio de forma regular el miércoles 17 de septiembre.