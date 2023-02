Conmociones cerebrales, el lado oscuro de la NFL

De acuerdo con reportes, desde hace seis años se descubrió a más ex futbolistas con Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), lo cual puso en alerta máxima al Sindicato de Jugadores (NFLPA, por sus siglas en inglés), para exigir a la liga más protocolos de seguridad, además de que acompañaron a los cientos de familiares en las querellas presentadas.

Un acuerdo por mil millones de dólares a comienzos de 2017 contuvo los reclamos de más de 20 mil ex jugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano. Aunque muchos murieron –la NFL no da cifras oficiales de los fallecimientos ni del pasado ni presente–, se sabe que la mayoría fueron a consecuencia de conmociones cerebrales en uno de los deportes más practicados y seguido por millones de fanáticos en Estados Unidos y en otras latitudes.

Al hawaiano lo llevaron al vestidor como se aplica en los protocolos por una lesión en la cabeza y, según el equipo, estaba en condiciones para regresar al campo de juego con el argumento de que el tropiezo del pasador se debió a una lesión en la espalda poco antes del encuentro.

Días después, el jugador de 24 años ingresó al hospital por conmoción cerebral luego del juego de la semana 4 frente a los Bengalíes de Cincinnati. El equipo decidió que ese mismo día volara a Miami. La NFLPA reaccionó y pidió abrir una investigación por la posible violación a los protocolos de conmociones cerebrales, dijo en un comunicado.

Lo peor estaba por venir y se dio en la semana 16 en el partido ante Empacadores de Green Bay, el 25 de diciembre. El mariscal del equipo de la Florida sufrió la tercera conmoción cerebral que lo dejó fuera de los playoffs y después del Pro Bowl Games.

A principios de enero, Tua escribió en Twitter: Cuando termina un capítulo, comienza otro. ¡Orgulloso de este último, emocionado por el próximo!

Hernandez y Adams

Los suicidios de Aaron Hernandez y Phillip Adams tras cometer asesinatos cimbró al futbol americano profesional. Hernandez, ala cerrada de Patriotas de Nueva Inglaterra con los que llegó a un Supertazón y anotó, causó baja del equipo el día de su detención en 2013. Condenado a cadena perpetua fue hallado colgado en su celda el 19 de abril de 2017. Tenía 27 años.

El documental de Netflix Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez revela la dramática y oscura historia del temperamental jugador. Su cerebro, al igual que los analizados por especialistas de la Universidad de Boston, reveló que el ex Patriota padecía ETC de etapa 2.

El mismo diagnóstico se dio con la autopsia de Phillip Adams, ex esquinero de San Francisco, Nueva Inglaterra, Seattle, Raiders, Jets y Atlanta. Se retiró en 2015.

Luego de asesinar a cinco personas se refugió en su casa y se disparó en la cabeza a los 32 años de edad en abril de 2021 en Rock Hill, Carolina del Sur.

La doctora Ann Mckee, quien examinó el cerebro de Adams, consideró que su estado de salud era cada vez más paranoico, estaba teniendo más dificultades con su memoria y su conducta era cada día más impulsiva .

La especialista en la Universidad de Boston reveló a la AP, el 14 de diciembre de 2021, que de los 24 (cerebros de) jugadores de la NFL diagnosticados con ETC, tras morir entre los 20 y 30 años, la mayoría tenía la etapa 2, como Adams.

La institución académica creó en 2008, el primer banco de cerebros en la investigación CTE, en jugadores veteranos de la liga.

El primer paso significativo de esta enfermedad cerebral se dio en 2002 por el neuropatólogo Bennet Omalu al realizar la autopsia de Mike Webster, estrella de los Acereros de Pittsburgh y de quien la franquicia aseguró que murió de un infarto.

Un estudio de tres lustros reveló que el jugador había recibido golpes en la cabeza equivalentes a 25 mil accidentes leves de tráfico como lo documenta La verdad oculta, película estrenada en 2015 con la investigación realizada por Omalu.