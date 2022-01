Mantener la calma y no propagar ni caer en rumores, pide el gobierno

Por: La Jornada •

El gobierno federal llamó a la población a mantener la calma y no caer en pánico por la propagación de la variante ómicron. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, pidió no hacer caso a rumores y encarecidamente convocó a los medios a no difundirlos.

Sobre la demanda de pruebas, aceptó que en estos momentos las personas desean tener una; no obstante, dijo, la producción mundial es limitada, y de seguir así sobrevendrá la angustia, afectando a los pacientes que la requieran de manera prioritaria.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, explicó que la nueva variante del nuevo coronavius tiene menos posibilidad de dañar pulmones y su expresión actual es más parecida al catarro común. Incluso, reveló que desde la semana antepasada México analiza la posibilidad de reducir a cinco días el aislamiento por covid, para amortiguar –entre otros aspectos– los efectos en los centros laborales.

“Pero queremos estar muy seguros de la evidencia científica sobre la contagiosidad y el tiempo en que las personas pueden transmitirlo, y que se demuestre si es menor. Si así fuera, también daríamos el paso de reducir el tiempo de aislamiento”, dijo.

Como pocas veces, se observó ingresar al salón Tesorería portando cubrebocas a Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell (Ssa), así como a Delfina Gómez (SEP), Marcelo Ebrard (SRE), Luis Cresencio Sandoval (Sedena), Carlos Torres (coordinador del Programa para el Desarrollo), Leticia Ramírez (directora de Atención Ciudadana) y al vocero Jesús Ramírez, quienes acompañaron al titular de Gobernación, Adán López, representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien otra vez dio positivo a covid.

López-Gatell destacó la confirmación de suficiencia de vacunas para continuar la estrategia nacional de aplicación de biológicos.

Hasta ahora han sido inmunizadas 82.4 millones de personas, de las cuales, 91 por ciento tiene el esquema completo; por entidad, la cobertura de la población adulta es de 88 por ciento en promedio.

En tanto, 51 por ciento de los adultos mayores han recibido la dosis adicional, lo mismo que 32 por ciento del personal de salud, 34 por ciento de las embarazadas registradas y 56 por ciento de los adolescentes de 15 a 17 años.

El canciller Marcelo Ebrard refirió que el número de vacunas al día de hoy es de 202 millones, y entre enero y febrero llegarán 11 millones 700 mil más, y en marzo se recibirán otros 15 millones, sumando 26 millones 700 mil. Del total, 88.1 millones corresponden AstraZéneca; 51.4 a Pfizer; 14.1 a Cansino; 20 millones a SinoVac, 6.2 a Moderna (2.7 millones donadas directamente por esta empresa al gobierno mexicano) y 1.3 millones a Janssen.

Delfina Gómez confirmó el inicio de inoculación a 2 millones 686 mil 320 integrantes del personal educativo, a quienes aplicarán dosis de refuerzo de Moderna y deberán comprobar haber recibido la inicial. También reconoció la reducción de asistencia de alumnos a las aulas, al contabilizarse 17 millones y medio, y la presencia de 1.8 millones de docentes, en promedio.

López- Gatell subrayó que la mayoría de casos, con preponderancia de ómicron, “tiene un cuadro clínico leve, con ronquera; algunos pueden tener fiebre y tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital.” De esa forma, precisó, las defunciones no han aumentado, y reiteró el llamado a vacunarse para evitar el riesgo de enfermedad grave.

En cuanto a las aglomeraciones en el hospital del IMSS ubicado en La Raza, Alcocer dijo que se trata de una “demanda entendible” tras el periodo de vacaciones, aunque confió en que “en pocas semanas tengamos más claridad de que esto vuelve a la normalidad”.