Orla Camino Rojo conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias con actividades educativas y de observación en San Tiburcio

Con el propósito de fortalecer la educación ambiental y sensibilizar sobre la importancia de la conservación de las especies, Orla Camino Rojo conmemoró el Día Mundial de las Aves Migratorias con una jornada llena de aprendizaje, creatividad y diversión para las niñas y niños de la comunidad de San Tiburcio.

La celebración tuvo lugar en la Escuela Primaria Francisco García Salinas, donde se desarrollaron actividades didácticas enfocadas en el conocimiento de las aves del semidesierto zacatecano y su papel fundamental en el equilibrio ecológico.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en una plática introductoria sobre las características generales de las aves, las especies más representativas del municipio y del estado, así como las técnicas básicas de observación y el uso de guías de identificación.

Posteriormente, se llevó a cabo una dinámica de observación de aves, en la cual los participantes, organizados en equipos, utilizaron sus guías para identificar diversas especies representadas en el patio escolar, fomentando el trabajo en equipo y la curiosidad por la naturaleza. También se entregaron guías ilustradas con las especies más comunes del Ejido San Tiburcio para reforzar el aprendizaje.

Como parte de la jornada, las y los alumnos participaron en la actividad “Pinta tu Ave”, donde cada niño elaboró su propia representación artística utilizando materiales como plumas, ojitos, colores y crayolas. Además, se realizaron actividades recreativas como sopas de letras, laberintos y unión de puntos, con el propósito de que los participantes se divirtieran mientras aprendían sobre las aves y su proceso de migración.

Orla Camino Rojo sigue avanzando con la implementación del programa Pro-ABC (Agua, Biodiversidad y Clima), en colaboración con la Organización Vida Silvestre A.C. (OVIS), impulsando acciones que promueven la educación ambiental, la conservación de los ecosistemas y la prosperidad compartida en las comunidades vecinas.

“A través de estas experiencias buscamos sembrar en las niñas y niños el amor por la naturaleza y la conciencia de que proteger las aves también es cuidar nuestro entorno”, destacó el equipo de Relaciones Comunitarias y Medio Ambiente de Orla Camino Rojo.