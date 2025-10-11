Entre sones y fandangos, arranca la edición 53 del Festival Cervantino

Guanajuato, Gto., La edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) arrancó anoche con una velada en la que las agrupaciones musicales consiguieron aplausos de sentido reconocimiento, en un ambiente de multitudinario gozo convocado por el espectáculo colectivo Fandango Monumental: fiesta de son y raíz en la Alhóndiga de Granaditas.

“En esta noche de sones, la emoción se me incrementa y la gente me llega a los tendones. Siento tantas emociones, que hasta la piel se me enchina”, versó Mauro Gutiérrez, de Mono Blanco.

A pesar del frío y algunas gotas que amenazaban lluvia, los admiradores se mantuvieron con firmeza por más de dos horas.

Fue una velada en la que reinó la alta cultura del son, con temas emblemáticos como El mundo se va a acabar, Adiós morena, El torito abajeño, Las chaparreras (en lengua tenek) El Colas, Balajú y El Siquisiri.

Los asistentes más entusiastas estuvieron formados desde la una de la tarde, en una fila que a las 15 horas ya era de un centenar de personas quienes esperaban disfrutar de la que consideraron una parte de la cultura nacional de gran fuerza.

Provenientes de Guanajuato y estados vecinos, contaron su gusto por la música, el baile y el canto originario de Veracruz en el recital que comenzó a las 20 horas.

Una de ellas comentó que nació en el puerto jarocho, y pese a haber vivido en la capital guanajuatense, no ha perdido su amor por las expresiones artísticas de su tierra.

En el fandango participaron las agrupaciones Caña Dulce y Caña Brava, Mono Blanco, Son de Madera y el Ensamble de Arpas Andrés Huesca, entre otras.

A la poética oral le siguió la evocación de las marimbas, con más de tres que las percutieron evocando sueños de ribera y fueros en pueblos de sombras provectas.

Las escenas jarochas de blancas iglesias, aguas fluyentes y personas alegres respaldan el tapanco. Los bosques albergan ancestral patrimonio y presente. Suena algo como “yo tenía mi cascabel”. Grita el público: “¡Viva Veracruz!”

Suben las diestras bailarinas y lucen coloridos atuendos. Canta una mujer a la belleza morena. ¡Qué ganas de bailar tan bien como ellas¡ “Veracruz y su derroche de música y tradición cantan en el corazón de la Alhóndiga esta noche”, recita una de las artistas quien dice logra escuchar a Agustín Lara junto a José Alfredo, a Emma Godoy y Virginia Soto. Llegan los intérpretes niños, de cuatro Semilleros Creativos existentes en Veracruz, estado invitado de este encuentro.