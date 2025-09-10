Escuela de formación política del PRI llevará el nombre de “José Marco Antonio Olvera Acevedo”

Por: La Jornada Zacatecas •

En un evento celebrado ayer en el Salón Gobernadores, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil que encabeza Marco Antonio Salazar Valadez, se instaló formalmente la Escuela de Formación Política que se denominó Lic. José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Su finalidad es iniciar de inmediato con la necesaria formación de cuadros políticos, particularmente de los jóvenes y mujeres que de manera muy amplia se están acercando a este instituto político para buscar opciones de participación.

Al aceptar esta distinción, José Marco Antonio Olvera Acevedo, actual Delegado General del CEN del PRI, destacó que hoy por hoy el partido se está preocupando por crear una nueva generación de políticos, hombres y mujeres jóvenes, que tengan una visión política muy profesional para que sepan enfrentar los retos y los problemas de Zacatecas y del México de hoy.

Don Pepe Olvera Acevedo dijo que lamentablemente se están perdiendo las ideologías políticas y, por ello, los jóvenes deben tener una nueva cultura sobre el quehacer político, para que no caigan en la corrupción y en el pragmatismo que ahora es tan común en aquellos políticos que brincan de un partido a otro, porque no tienen convicciones, ideología, ni principios bien fundamentados.

Olvera Acevedo dijo, ante un Salón Gobernadores lleno de jóvenes que todos, jóvenes y no tan jóvenes somos parte del mismo pasado, presente y futuro y, por ello, debemos hacernos de una visión de trabajo que nos lleve a realizar acciones en favor de la comunidad y trabajos de beneficio social, porque ya desde ahora tenemos el futuro en nuestras manos y hay que moldearlo para poder construir con orden y planeación, con visión de futuro y con plena convicción, el Zacatecas que queremos y merecemos.

Finalmente, Olvera Acevedo agradeció al Secretario de Vinculación con la Sociedad Civil, Marco Antonio Salazar Valadez y al Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo por ser la punta de lanza y los impulsores de iniciativas de inclusión para que los jóvenes de Zacatecas, aunque no sean priistas, puedan participar de esta nueva Escuela de Formación Política cuyo principal objetivo es profesionalizar esta actividad que tanto han demeritado partidos como Morena, al que solo le interesa mantener el poder, aunque para ello tengan que pasar por encima de la sociedad zacatecana.