En septiembre se inician las obras de dos líneas de tren

Al resaltar que se recuperan las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en agosto se asignarán las licitaciones para iniciar en septiembre la construcción de los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

- Publicidad -

Este jueves, además, se publicará la convocatoria para adquirir la primera flota de 15 trenes eléctricos para el México-Pachuca, con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, dijo ayer en la mañanera del pueblo.

La Presidenta subrayó que “el rescate de los trenes de pasajeros continúa. “Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay algunos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el gobierno”, reprochó.