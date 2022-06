Aún sin respuesta, solicitud para despenalizar aborto

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Siguen sin dar respuestas el Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para utilizar el mecanismo de participación ciudadana, mediante el que se busca reformar el Código Penal del estado en materia de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

«Ayer miércoles tuvimos una reunión con distintos directivos del IEEZ, entre ellos el presidente del organismo, pero esto no lleva ni unos días, lleva más de dos años y retomamos hace más de ocho meses y sólo nos dan largas, pero en realidad no hay una respuesta certera», señalaron representantes del movimiento feminista de Zacatecas.

En ese tenor, aseguraron que se desconoce por qué este proceso va tan lento, pese a que estos órganos electorales aseguran que están abiertos a que el movimiento pueda utilizar esta herramienta del mecanismo de participación ciudadana, lo cual motivó a esta organización a comunicar a la población del intento de trabar este procedimiento.

«Al ver nosotras que todo va en lentitud, nosotras quisimos hacerlo público y visible porque ya fue mucho y es ahí urgente. Por el momento no tenemos plan de las siguientes acciones que pudiéramos tomar en caso de que en 15 días no se nos dé respuesta, sin embargo, es un hecho seguiremos buscando que se respete el derecho de usar un mecanismo de participación.

Finalmente, exhortaron a los directivos de estos órganos a hacer su trabajo, esperando que la lentitud en el proceso no sea por cuestiones morales o algún tipo de prejuicio.