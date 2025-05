Juzgados buscan a Jenny a González; debe comparecer por el presunto delito de administracion fraudulenta en contra de la Fundación del SPAUAZ

Por: La Jornada Zacatecas •

En un documento que se ha filtrado a los medios de comunicación y confirmado por autoridades del poder judicial, se confirma la denuncia interpuesta en contra de la ex secretaria del Sindicato de Personal Academico de la UAZ (SPAUAZ) por la compra de una bodega al ISSSTE.

El documento en cuestión señala que se ha buscado a la candidata a la rectoría de la Benemérita UAZ en diversos domicilios sin éxito, además señala que “siendo las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos, del día nueve del mes de mayo del año dos mil veinticinco, la suscrita licenciada notificador adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial, hago constar que me constitui en el domicilio en para el efecto de notificar a JENNY GONZÁLEZ ARENAS. Una vez que me cerciore que era la colonia y calle correcta procedí a buscar el número de domicilio señalado, el cual no logre ubicar con certeza” y añade que “toque en reiteradas ocasiones, a lo que no soy atenida por persona alguna, es por ello que no tuve la certeza que los domicilios estén habitados, ya que dichos domicilios tiene portones que no permiten la visibilidad hacia el interior y otro de los domicilio al parecer es un local de papelería que lleva el nombre de «los ositos». Y concluye “Por lo que me resulta IMPOSIBLE llevar a cabo la notificación que me fuera ordenada”

De acuerdo a los agremiados al SPAUAZ que interpusieron la denuncia, la causa penal es SIF: 959/2025, que se instruye en contra de JENNY GONZÁLEZ ARENAS, por el hecho que la ley señala como el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA cometido en perjuício de FUNDACIÓN PARA MEJORAR LA VIDA DE DOCENTES UAZ, ASOCIACIÓN CIVIL y la primera audiencia, si es que la notifican, tendría verificativo el próximo 12 de mayo, en los juzgados de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

El pasado jueves, 8 de mayo, Jenny González Arenas, en entrevista con los medios de comunicación mencionó que estaban siendo víctimas de una amenaza institucional y que pretendían actuar en contra de la candidatura que ella representa; todo esto previo a la detención de Rubén N, rector de la BUAZ, que se dio el día de hoy.

En este mismo tenor, el Poder Judicial de la Federación, concedió un amparo a favor de Jenny González bajo el expediente 790/2025, mismo que tiene fecha del 9 de mayo de 2025.

Todo esto se da en el marco del proceso electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas donde ya se realizaron las primeras votaciones y se elegirán más de 700 puestos. Las campañas electorales ha estado marcadas por la difusión de noticias falsas y campañas negras de ambos contendientes. El próximo 14 de mayo se realizará otra jornada de votaciones.