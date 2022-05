No iré a Cumbre de las Américas si EU excluye a países, asegura AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no asistiría a la Novena Cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en Los Ángeles, en caso que Estados Unidos insista en excluir a varias naciones del hemisferio.

El mandatario mostró así un cambio de opinión, después de que ya había confirmado su presencia en la reunión.

Y es que la administración de Joe Biden –país anfitrión de la Cumbre— no ha convocado a todos los países del continente, pues hasta ahora sigue excluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“No voy a adelantar, (pero) si se excluye, si no se invita a todos, va a ir a una representación del gobierno de México pero no iría yo. Iría el canciller (Marcelo Ebrard)”, enfatizó el mandatario esta mañana en su conferencia matutina luego que se le preguntara si valora no asistir al foro internacional.

– ¿Lo haría (no ir) como un mensaje de protesta?, se le insistió.

– Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América, quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontaciones, estamos para hermanarnos, para unirnos; y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene en derecho de excluir, que nadie excluya a nadie, contestó el mandatario.

López Obrador recordó que propuso a su homólogo estadunidense, Joe Biden (el gobierno anfitrión), convocar a todas las naciones del continente a la Cumbre y éste le contestó que lo analizaría.

Para apoyar su posición, trajo a recuerdo una frase de George Washington: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

El mexicano descartó que su eventual ausencia en el foro pueda tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos.

“Somos países independientes y tenemos la relación de amistad y respeto. No creo que el presidente Biden lo tome a mal, estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Además, todavía falta (tiempo) para la Cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí, tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América”, subrayó el mandatario.

Indicó que el canciller Ebrard aún no ha recibido respuesta de la Casa Blanca sobre el planteamiento del gobierno de México para que se invite a todas las naciones.

“Se lo plantee a él (Biden) y me dijo que iban analizar la situación. No tengo conocimiento preciso de qué naciones no han sido invitadas, pero no debe excluirse a nadie. Si un país no quiere ir, no quiere asistir, ya ese es su derech., pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿De otro continente? ¿De otra galaxia? ¿De un planeta no conocido”, apuntó López Obrador.

Recordó que en Cumbres pasadas se ha invitado a todos los países, por lo que ahora no tiene por qué ser distinto. “Yo sé, soy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba, que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos”.

Si no son convocadas todas las naciones del hemisferio, dijo, no se le puede llamar Cumbre de las Américas.

Y la exclusión se da, consideró, porque “hay presión” de grupos políticos al interior de Estados Unidos, pero no son la mayoría, no son el pueblo de ese país, que desde su perspectiva sí está de acuerdo en que se sume a todos los países.

“¿Quiénes son los que no quieren que participen todos? Grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero ese no es el pueblo de Estados Unidos, eso no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Entonces vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad. Nos importa mucho la unidad ante el avance de otras regiones del mundo”.

López Obrador subrayó una vez más que el bloqueo económico a la isla –firmado por el presidente Kennedy en febrero de 1962— es “indebido e inhumano”. Y consideró como “una vileza” utilizar una estrategia política de esta naturaleza, con propósitos políticos-electorales.

“No pude sufrir todo un pueblo por el interés de un grupo. Entonces el gobierno de Estado Unidos debe decidir sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos y que tiene que ver con al soberanía e independencia de los pueblos y con la no intervención y con la autodeterminación de cada país”.

El titular del Ejecutivo federal reafirmó que la relación con Estados Unidos, en particular con el presidente Joe Biden, es muy buena y de iguales, por lo que insistió en que el mandatario estadunidense recapacite y se invite a todas las naciones de América a la Cumbre. “Esa es la postura de México”, enfatizó.

Remarcó que su homólogo estadunidense es un “hombre bueno y de buenos sentimientos”, aunque acotó que en el vecino país del norte “no deja de haber, todavía, esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos”.

Insistió en que esa posición de dos siglos debe dejarse de lado y en lugar de ello buscar la unidad de todos los pueblos del continente. Por lo que persistió en comenzar a construir un modelo como el de la Unión Europea.

“América sería una de las regiones más fuertes. No sería, es la región con más potencial económico, social, cultural del mundo; en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, desde luego en culturas, en potencial económico, en mercados, ahora que hay esta crisis agravada por la guerra (entre Rusia y Ucrania) están aumentando muchísimo los fletes (por ejemplo) y nosotros tenemos la cercanía en América, entre otras ventajas”, planteó el presidente.

Afirmó que no debe existir confrontación en el continente y que pese a las diferencias en las posiciones y proyectos de los gobiernos de la región se tiene que priorizar el diálogo “y hermanarnos todos los americanos”.

Inclusive recordó que “aunque se hizo en lo oscurito”, él mismo celebró un reciente acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, y una empresa de Estados Unidos para que ésta extraiga un millón de barriles de petróleo diarios.

“Eso es bueno para Venezuela, para Estados Unidos y para el mundo, porque hay un incremento en los precios del petróleo, pero así como hay esta relación en términos económicos, ¿por qué no se establecen relaciones políticas de respeto a la soberanía?”, cuestionó.

El presidente mexicano dijo que no coincide con la frase “Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses” –atribuida a John Foster Dulles, quien fuera secretario de Estado en la administración de Dwight D. Eisenhower, 1953-1961—, por el contrario, enfatizó el mandatario mexicano, “pienso que nosotros tenemos muy buena vecindad, relaciones de amistad y cuando hay amistad, cuando hay respeto, también hay franqueza, por eso estamos planteamos así de claro las cosas”.