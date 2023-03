Republicanos de EU nos ofenden con su plan de «invadir»; a México se le respeta: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó ayer la iniciativa republicana en la Cámara de Representantes que propone una intervención militar en México que combata al narcotráfico y dijo que es irresponsable, una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía .

En su conferencia del jueves, calificó esa postura de prepotente, alevosa, majadera, intervencionista y anunció que, de continuar, la denunciará en la Organización de Naciones Unidas. A México se le respeta , enfatizó.

Al elevar el tono de rechazo a la idea, sostuvo que si algunos políticos pretenden utilizar al país como plataforma para campañas electorales, llamará a los mexicanos en Estados Unidos a no votar por los republicanos.

Ante la pretensión de usar las fuerzas armadas estadunidenses en territorio nacional, con el pretexto de frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos, de una vez fijamos postura, no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio , señaló.

–¿Es una invasión? –se le preguntó al Presidente.

–Es una invasión.

López Obrador habló este jueves desde el búnker construido por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Sostuvo que la propuesta republicana se basa en responsabilizar sólo a México del flujo de drogas. Lamentó lo que sucede a los jóvenes en Estados Unidos, pero de inmediato reprochó con preguntas la inacción estadunidense para controlar el consumo.

¿Por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no resuelven su problema grave de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué, incluso, permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos?

Planteadas todas estas interrogantes, López Obrador cuestionó la permisividad estadunidense para que se venda en su territorio 80 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado en México.

El mandatario desligó así al gobierno de Joe Biden de la iniciativa de respuesta militar. Pero quiso decir a los republicanos que o cambian su trato hacia a México o desde hoy comenzamos una campaña informativa en Estados Unidos, para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México .

–¿Aunque sea Donald Trump?

–Sea quien sea, no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México, porque este es un pueblo independiente, soberano, costó mucho.

Puntualizó que aguardará algunos días para esperar la reacción del resto de los legisladores republicanos.

Consultado sobre si pudiera acudir en este caso a la Organización de Estados Americanos, López Obrador reaccionó de inmediato con sorna: No, no, no…la OEA no …

E ilustró su opinión canturreando una guajira del desaparecido compositor cubano Carlos Puebla: Cómo no me voy a reír de la OEA/ que es una cosa tan fea/ tan fea que causa risa/ ja, ja, ja…