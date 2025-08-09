Será Zacatecas sede por primera vez del Hyathlon Fitness Racing

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Con el respaldo de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo y bajo el impulso de la Secretaría de Turismo de Zacatecas, hoy se llevará a cabo por primera vez en la entidad el Hyathlon Fitness Racing Zacatecas 2025, un circuito inmersivo dentro del Palacio de Convenciones.

Asimismo, el estado se encuentra listo para intentar establecer un récord Guinness durante Las Morismas de Bracho, para lo cual se celebró la decisión de implementar la ley seca. También se espera la visita de la Secretaría Federal de Turismo.

Durante una conferencia, el secretario de Turismo estatal, Le Roy Barragán Ocampo, destacó que para el Hyathlon se espera la participación de 500 atletas provenientes en su mayoría de Baja California, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Alrededor de 200 participantes serán zacatecanos, lo que permitirá también la convivencia de deportistas locales con atletas de otros rincones del país, reuniendo aproximadamente 700.

“Se trata de una experiencia de carrera sin presión y con un enfoque divertido. La idea es que, si estás iniciándote en el mundo del fitness funcional, puedas asumir un reto compartido, ya sea en equipo o de forma individual. Los equipos pueden estar conformados por atletas o por personas sin experiencia previa, lo que hace del evento una actividad incluyente y accesible para todos” agregó.

El evento consiste en recorrer 5 kilómetros intercalados por ocho estaciones funcionales que pondrán a prueba fuerza, resistencia y coordinación. Cada estación es precedida por un tramo de carrera de aproximadamente 600 metros. Según los organizadores, los atletas más rápidos podrían completar el circuito en 60 minutos, mientras que el promedio general se estima entre 80 y 110 minutos. No habrá límite de tiempo.

Por su parte, Carlos Alba, director general de Border México, explicó que el encuentro está abierto a atletas de todas las edades, desde los 13 hasta los 65 años, con categorías individuales, en pareja (del mismo o distinto sexo) y por equipos.

El formato contempla modalidades competitivas y recreativas, lo que permite la inclusión de personas con diferentes niveles de condición física. Habrá premios económicos y pódiums por rangos de edad.

Alba destacó que el evento no solo promueve el deporte, sino que se enmarca en la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, con el objetivo de generar derrama económica para Zacatecas, posicionar al estado como destino turístico y dar visibilidad a recintos como el Palacio de Convenciones.

“Este evento es un pretexto para que los atletas y sus familias descubran Zacatecas y se lleven un buen sabor de boca de la ciudad”, señaló.

Además, se instalarán más de 600 metros lineales de vallas promocionales con las marcas Zacatecas deslumbrante y México, que ayudarán a proyectar la imagen del destino a nivel nacional e internacional, especialmente en redes sociales.

Explicó además que se contará con un formato escalonado para sus distintas categorías de competencia, permitiendo una participación organizada y diversa. Las actividades comenzarán con los atletas individuales hombres entre las 16:00 y 17:00 horas, seguidos por las parejas masculinas entre las 17:00 y 18:30 horas. A partir de las 19:00 horas entrarán en competencia las parejas mixtas, mientras que de 7:00 a 8:00 horas competirán las mujeres en categoría individual, y finalmente, de 8:00 a 9:00 horas, las parejas femeninas.

Por otro lado, Barragán Ocampo, anunció una caravana que recorrerá varios estados vecinos para difundir la Feria Nacional de Zacatecas, a partir de la próxima semana. También destacó que el 12 de septiembre la entidad será sede de una reunión nacional de secretarios de turismo, en el Palacio de Gobierno y el Centro Histórico.

Además, resaltó que todo está listo para el intento de establecer un récord Guinness en el marco de Las Morismas de Bracho, una de las representaciones históricas más emblemáticas y arraigadas de Zacatecas.

Iván de Santiago Beltrán, subsecretario de Promoción Turística del estado mencionó que el objetivo será lograr la participación activa y simultánea de 20 mil personas durante 45 minutos continuos, siguiendo un guion previamente aprobado por Guinness. Para ello, se implementarán seis filtros de acceso, se desplegará personal para el conteo manual y se contará con una auditoría independiente. Todo el proceso será supervisado por representantes oficiales del organismo internacional. Asimismo, se espera la visita de la secretaria de Turismo federal, a quien ya se le ha extendido la invitación formal.

Entre los beneficios esperados, destacan la proyección internacional del evento, el fortalecimiento del patrimonio cultural entre generaciones y la inclusión de la entidad en campañas de promoción global.

Ante esto, Barragán Ocampo celebró la decisión del Ayuntamiento de Zacatecas de establecer ley seca durante los días de la celebración, calificándola como una medida positiva para resguardar el carácter religioso, tradicional y familiar del evento, y no repetir percances. Subrayó que este tipo de acciones contribuyen a preservar el orden, la seguridad y el respeto por una manifestación con más de 200 años de historia.

Finalmente, hizo un llamado a seguir invirtiendo en infraestructura para mejorar la experiencia del público, como la instalación de graderías y espacios adecuados para los visitantes.

“No existe en el mundo una manifestación cultural con la magnitud, la organización y la tradición de Las Morismas de Bracho”, afirmó. Reiteró que el Gobierno del Estado está plenamente comprometido a dar a este evento el reconocimiento que merece como fenómeno social y atractivo turístico de proyección internacional hasta donde se le permita.