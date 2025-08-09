16.1 C
Zacatecas
sábado, 9 agosto, 2025
type here...
spot_img
PolíticaPortada

40 mdp recuperados de la corrupción irán a salud del pueblo amuzgo: CSP

By Erik Herrera
0
5
Foto: Cortesía

Más Leídas

Erik Herrera
Erik Herrerahttp://ljz.mx
- Publicidad -

Por: La Jornada •

El Gobierno de México, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que tiene un monto de venta comprometido de 40 millones 951 mil 471 pesos, producto de la primera subasta en línea del Indep de bienes recuperados de la corrupción, cuyos recursos serán destinados a la salud del pueblo amuzgo. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que los recursos serán destinados al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, de Guerrero y Oaxaca, particularmente para acciones en materia de salud.

- Publicidad -
Artículo anterior
Será Zacatecas sede por primera vez del Hyathlon Fitness Racing
Artículo siguiente
Aprueba Zacatecas licencias laborales por salud menstrual y para prevención de cáncer

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto