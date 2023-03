El tiempo: la estrategia de Ovidio Guzmán

Por: JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ •

A todos sorprendió que Ovidio Guzmán negará que él fuera la persona que buscaban los estadounidenses, prácticamente negó que él fuera el hijo de El Chapo. Ante esas declaraciones, pudiéramos pensar que la prisión afectó su memoria o su cordura y que está vacilando para evitar ser extraditado, sin embargo, todo atiende a la única estrategia legal de la que pueden valerse Ovidio y su equipo de abogados.

El tiempo en prisión pasa demasiado lento, van 62 días que Ovidio Guzmán ha estado en prisión preventiva, sin duda esos días le han sido eternos, y para su desgracia, le quedan bastantes días detenido en territorio nacional y probablemente el resto de su vida en una cárcel estadounidense. Aún y con lo anterior, el tiempo es el mejor aliado de El Ratón, es su mejor estrategia legal, es el único recurso del que se puede valer para intentar buscar algún defecto legal y salirse con la suya.

La primera detención, y posterior liberación de Ovidio Guzmán, fue en octubre del 2019; 3 años más tarde, el 5 de enero del 2023, El Ratón fue reaprendido por las autoridades, ya que existía una solicitud de detención con fines de extradición. Una vez detenido, un juez de control le dio dos meses al gobierno estadounidense para que presentara la petición formal de extradición, de lo contrario, dejaría en libertad al capo. Ovidio pasó 62 días en prisión preventiva sin recibir noticia alguna de esa petición formal que el gobierno estadounidense estaría obligado a hacer a México; fue hasta el pasado 8 de marzo que inició formalmente su audiencia de extradición.

Es necesario mencionar que, hasta el momento, no se ha tocado de fondo los delitos que se le imputan, las pruebas, su probable participación, en fin, todo se ha referido a un proceso de extradición. Incluso podríamos decir que es un procedimiento administrativo que está reglamentado en nuestro país por el artículo 109 constitucional, por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y por la Ley de Extradición Internacional. Es dentro de estas disposiciones legales que la defensa legal de Ovidio Guzmán está obligada a buscar la mejor estrategia para defender los intereses de su cliente.

Dichas disposiciones, hasta el momento, sólo le dan la oportunidad de defensa en dos sentidos: la primera, si la solicitud de extradición no está pegada a derecho; y la segunda, por ser persona distinta de aquella cuya extradición se pide. Ya anunciaron sus abogados que harán valer ambas excepciones; si agotan el término, Ovidio ya ganó ahí 3 días más en territorio nacional. Pueden ser creíbles o no los argumentos de la defensa del hijo de El Chapo, sin embargo, el juez de control tiene la obligación de examinar esos argumentos y de desahogar las pruebas relacionadas con ellos; por ese proceso, El Ratón ya ganó 20 días más de no ser extraditado. Una vez desahogadas las pruebas del proceso anterior, el extraditable, ganaría otros 5 días más en territorio nacional, que son los días que tiene el juez de control para emitir su opinión respecto a la solicitud de extradición.

Posterior a que el juez emita su opinión, el proceso de extradición estará en manos del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; aquí podrán disponer de un tiempo hasta de 20 días para decidir si conceden o se rehúsan a la extradición. Días en los que Ovidio seguirá en territorio mexicano. Una vez concedida la extradición, Guzmán tendrá hasta quince días para interponer un amparo, con eso ya ganó otros 15 días más sin ser extraditado. El tiempo en que dure el procedimiento de amparo es incierto, pueden ser algunos días o varios meses, pero, mientras no se resuelva de manera definitiva, Ovidio permanecerá en territorio mexicano.

Pudiéramos decir que a mal paso darle prisa, y que, si la extradición de Ovidio Guzmán es inevitable, no habría necesidad de alargar su proceso, pero hay que ver que en todo el tiempo que Ovidio permanezca en el territorio mexicano se van a realizar actos judiciales y administrativos en los que deberán respetarse los derechos humanos y el debido proceso, cada actuar de las autoridades mexicanas involucradas en el proceso de extradición deberá estar apegado a derecho. Por lo anterior, la defensa de Ovidio busca una falla en la justicia mexicana, una mínima violación al proceso y a los derechos humanos, para con ello buscar el amparo y la protección de la justicia federal y así evitar la extradición.

Hemos visto que la defensa legal de Ovidio Guzmán se basa en decir que él tiene depresión, que tiene ansiedad, que necesita medicamentos, que no es la persona que buscan, en fin, todo, se trata de ganar tiempo y de hacer caer en un error a las autoridades, estrategia astuta, cuando no hay de más. Por esa razón el tiempo, y un descuido de las autoridades, son la mejor estrategia de Ovidio Guzmán ante su inminente extradición.