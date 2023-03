La lucha feminista

Por: LAURA RODRÍGUEZ CERVANTES •

En México, la participación de la mujer tiene sus antecedentes en Yucatán, lugar donde se lleva a efecto el primer Congreso Feminista en 1916, ahí se trataron asuntos relacionados con la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Para 1953, se extiende el movimiento para obtener el derecho al sufragio y a ser votada a cargos de elección popular; en los años posteriores, el énfasis de la lucha de las mujeres se centra en la desigualdad en la vida social, política y laboral, luego se sigue dando la lucha por el cese a la violencia contra las mujeres y alto a la discriminación. En 2014, se logra la paridad y se incorpora a la constitución, estableciendo que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y local.

Al moldear las leyes jurídicas, producto de las luchas de las mujeres en relación con su participación política, los esfuerzos se han visto manifestados en las entidades federativas ocupando lugares relevantes como: gobernadoras, legisladoras, alcaldesas, regidoras. En otros espacios, como las Secretarías de Estado, y organismos autónomos, se encuentran mujeres en puestos de dirección. De tal manera, las representantes que ocupan espacios de poder deben tener como tarea, prácticas democráticas que garanticen los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Sin embargo, no podemos soslayar que existen opiniones opuestas y que existen sectores reaccionarios contra las banderas legítimas de los grupos de mujeres que luchan por la erradicación de las violencias físicas, psicológicas, económicas, ginecológica, patrimoniales, nacimientos seguros, remuneración de salario igual a trabajo igual, feminicidas, suceso que ha estado presente en múltiples lugares. Igualmente, estos fragmentos agravian la lucha legítima de las mujeres para conseguir prebendas y/o conservar sus privilegios golpeteando constantemente a sus enemigos político- ideológicos, además se apropian de las consignas feministas como son: “ las niñas no se tocan”, lema utilizado por elementos conservadores para hacer un uso faccioso de las demandas feministas y otros de organizaciones de izquierda, ello con el objetivo de confundir y engañar a los sectores que puedan estar o no de acuerdo con este movimiento y con otros de carácter emergente.

Por otro lado, aparte de los sectores que combaten las luchas feministas existen varones que se posicionan en favor de la lucha de las mujeres, hay hombres que han discutido las peculiaridades opresivas y los efectos de las prerrogativas patriarcales, apunta Maxine Molyneux acerca del tratamiento que hace Hegel de la relación Maestro- Esclavo, en la que el opresor también es, de alguna manera, dañado por el poder que ejerce sobre el oprimido, además arguye que hay una imagen mixta que debe ser reconocida.

Los movimientos sociales no siempre son entidades homogéneas y unificadas, existen diferentes corrientes en el feminismo como son: las separatistas, las radicales, las marxistas, las liberales, las socialistas, los falsos feminismos, el ecofeminismo, el feminismo cultural y de la diferencia, el feminismo comunitario, que en determinados momentos acuerdan las formas de lucha, prioridades y métodos de actuar, de manera que la diversidad de pensamiento puede ser legítima, más si no hay acuerdos y alguna fuerza quiere aplicar sus dogmas, ello no conducirá a la unidad en la acción.

Finalmente, anotamos que los feminismos son diversos y no pueden ser descifrados de forma única, son movimientos que buscan transformar las relaciones sociales, crear conciencia y eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer.