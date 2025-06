Fenómeno de la migración no se atenderá con violencia ni detenciones: Sheinbaum

Por: Emir Olivares •

Ante las redadas en contra de las personas migrantes en Los Ángeles, California —parte de la política antimigratoria de la administración de Donald Trump—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que no es con violencia ni detenciones como se puede atender ese fenómeno.

- Publicidad -

Llamó al gobierno de Estados Unidos a trabajar en una reforma migratoria que tome en cuenta y reconozca la importancia del trabajo y aportaciones de los migrantes mexicanos para la propia nación vecina.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentarnos y trabajar en una reforma legal migratoria que tome en cuenta a los mexicanos”, señaló la mandataria durante el acto donde se inauguraron las torres de especialidad en el Hospital del Niño de Puebla.

Demandó que Washington reconozca el trabajo y la importancia de los migrantes mexicanos que aportan a la economía de esa nación.

“El presidente Trump lo hizo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a la firma del tratado comercial en Estados Unidos, las palabras del presidente Trump fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que queremos de parte del gobierno de Estados Unidos”.

Refirió que a través de la red consular de México en Estados Unidos ya se entró en contacto con los 35 paisanos detenidos durante las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) Los Ángeles, y con sus

familias, para brindarles todo el apoyo necesario.

La jefa del Ejecutivo lamentó que su homólogo estadunidense haya decidido enviar a 2 mil elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contrarrestar las protestas (inclusive, para argumentar el número de efectivos a esa operación, el magnate se refirió a las movilizaciones como “insurrección”).

“En primer lugar, queremos decir, hay que decirlo, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y sus familias, no son criminales”, remarcó.

Indicó que los mexicanos se van en busca de oportunidades para ellos y sus familias, y algunos de los detenidos llevaban ya varios años en territorio estadunidense.

Acentuó que ciudades del tamaño e importancia de Nueva York o Los Ángeles no serían lo que son si no fuera por los mexicanos que están ahí y aportan a la economía de esas metrópolis y del propio país.

Pero, acotó, no sólo enviar apoyo a sus familias en México, “lo más importante” de los connacionales que están en Estados Unidos es que “se van allá, porque los necesitan allá, porque si no no tendrían trabajo. Estados Unidos es lo que es gracias también a las mexicanas y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera”.

Sheinbaum Pardo llamó a que no haya violencia y se respeten los derechos humanos de los paisanos en Estados Unidos. Informó que tras conocerse las redadas, dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y a los cónsules, a establecer contacto con las autoridades de la nación vecina para brindar apoyo a los mexicanos, en particular a los 35 detenidos.