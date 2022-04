Salvamos a la CFE y garantizamos que no suba la luz: AMLO

Ciudad de México. La resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia fue un triunfo que repara el daño provocado por la ley “tramposa” en materia eléctrica, del sexenio pasado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Fue un buen día, estoy feliz, feliz”, comentó a la prensa.

- Publicidad -

Negó que su gobierno haya presionado a los ministros.

“No, no. Ya no es el tiempo de antes; antes votaban por unanimidad, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que representan los intereses empresariales, son ultra conservadores. Hubo uno que dijo que la competencia está por encima del interés nacional. Ay nanita!”

El mandatario destacó que hoy está más tranquilo “porque con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizamos que no suba la luz”, dijo al tiempo de felicitar a los ministros.

“Ya con la decisión de ayer tenemos la protección básica que nos importaba; en el caso de los amparos, de los interpuestos, con lo que se resolvió ayer, la mitad en automático quedan improcedentes y los más importantes. O sea, ya avanzamos. Ahí se va a ir viendo poco a poco”, expuso.

Aclaró que cuando lo desaforaron – ayer se cumplieron 17 años- Santiago Creel (del PAN, entonces secretario de Gobernación), así como otros abogados, ministros, litigantes de corte empresarial, repetían el estribillo de que «la ley es la ley», aun cuando «estaban cometiendo una injusticia y actuando por consigna».

Desde Los Pinos, recordó, el presidente Vicente Fox manejaba todo el asunto y hasta mandaron llamar – porque era como un empleado- al presidente de la Corte (Mariano Azuela Güitrón), nieto del gran escritor Azuela, autor de la novela Los de Abajo.

–Entonces ¿a qué fue el secretario de Gobernación antier a la Corte? -le preguntó un reportero.

–Ah, pues va a aclarar cosas, pero de todo tipo. Es su trabajo. Un secretario de Gobernación debe mantener buenas relaciones con el Poder Judicial, con el legislativo, con todos los gobernadores, la fiscalía, los dirigentes de partidos políticos; es su trabajo.

–¿Fue a dar línea? , le insistió el mismo reportero.

–No. Nosotros no amenazamos, no compramos a nadie, nosotros tenemos principios, ideales.

Discrepancias y presiones

También quedó claro que la ley eléctrica tampoco afecta el T-MEC, dijo el mandatario.

En cuanto a la posición emitida ayer por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, respondió: “Es como lo plantea en su texto el embajador, con todo respeto. Podemos discrepar de manera respetuosa. Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pues nosotros haríamos lo propio, porque somos un país libre e independiente.

“No hay ninguna violacion a ningún tratado”, aseveró.

Señaló que su gobierno será respetuoso y que no va a ir con el presidente Joe Biden a preguntarle por qué no ha cumplido con su compromiso de legalizar a los migrantes.

“Pero no voy yo a andar acudiendo a paneles internacionales. Vamos a seguir siendo muy respetuosos. Y entiendo qué hay presiones de ellos mismos”, aseguró.

Previamente había alertado de que están al día los “cañonazos “ de personas a quienes “tengo bien fildeados, como se dice en el beisbol”, porque ayer «se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados» de todo tipo, incluidos gobiernos extranjeros, señaló.

Lo mismo en el caso de la reforma constitucional que se votará – según información que le han hecho llegar- la semana próxima, dijo el presidente y pidió de nueva cuenta a los legisladores que lo piensen. “Y no es una amenaza sino una recomendación de buena fe”.

Añadió que en caso de que no prospere la reforma constitucional, que «haya una traición», los particulares no podrán hacer uso del litio.

“Es el interés del pueblo el que prevalece, no el de las cúpulas, porque eso es la democracia, el pueblo decide, el pueblo manda y el gobernante debe mandar obedeciendo, sirviendo al soberano que no es el rey ni la oligarquía sino el pueblo.

“Debemos felicitarnos todos los mexicanos, estamos viviendo un momento estelar en la historia”.

Decisión «histórica»

En la apertura de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó al mandatario por el resultado de la sesión de ayer en la Suprema Corte.

El presidente López Obrador dijo que la decisión fue «histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación».

“No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el período neoliberal para destruir a la CFE y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos para hacer jugosos negocios, para lucrar.

“Entonces, se reparó el daño ayer; se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos en los aumentos de las tarifas de la luz, por eso estoy muy contento”.

Puso como ejemplo que en la “ley tramposa” de la reforma energética hubo sobornos.

“En esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaba porque se consideraba, sin que lo dijeran, como si se tratara de plantas sucias.

La CFE – explicó- tiene 60 hidroeléctricas que estaban paradas; producían apenas 3 por ciento de la energía eléctrica porque le daban preferencia a las empresas extranjeras.

“Por eso inundaron dos veces a Tabasco.

Entonces, venían las temporadas de lluvias y con huracanes no les quedaba más que soltar el agua y a inundar los pueblos, porque no les permitían subir la energía a la red, para dar preferencia a Iberdrola y a otras empresas extranjeras.

“Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por el lucro; ahora esas hidroeléctricas van a poder generar, ahora con todas sus turbinas, y es una infraestructura de la nación, es producir energía limpia, barata, del 3 por ciento se pasa de inmediato al 10 por ciento y vamos a llegar hasta el 20 por ciento de energía limpia, tres veces más de lo que producen las empresas privadas y solo utilizan de pantalla, como excusa, que producen energía limpia. ¡Mentira! “

Igualmente, dijo, la producción de gas tenía despacho preferencial, las cuales son las de las empresas particulares.

“Avanzamos mucho mucho, estoy muy contento; además, fue una buena decisión que demuestra que hay un auténtico estado de derecho. No fueron todos los ministros sino los que decidieron que era constitucional la ley”.