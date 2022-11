Aprueban países debatir sobre un fondo de daños y pérdidas por el cambio climático

La idea de un fondo mundial de daños y pérdidas es una vieja exigencia de los países pobres y en desarrollo. Estados Unidos y otros países ricos no quieren propiciar que otras naciones puedan denunciarlos y exigirles indemnizaciones.

Las comunidades locales viven en el epicentro de la crisis climática mundial. Existe una clara evidencia de que sus resultados de mitigación y protección de la naturaleza son muy efectivos, pero sólo reciben una pequeña fracción de la financiación , reconoció Zac Goldsmith, viceministro británico de Desarrollo.

La COP27 analizará qué tanto los países han cumplido su promesa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos de 30 países anunciaron hasta ahora compromisos más exigentes. Las emisiones de CO2 deben bajar en 45 por ciento para 2040, para obtener la meta de limitar a 1.5 grados centígrados el calentamiento global, misma que se fijó en la COP21 de París.

Al ritmo actual, la temperatura global aumentará entre 2.4 grados y 2.8 grados, lo que derretirá los glaciares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que la conferencia se centre en la salud y concluya con avances en los cuatro objetivos claves de mitigación, adaptación, financiación y colaboración para hacer frente a la crisis climática .

La agencia aseguró que entre 2030 y 2050 se espera que el cambio climático provoque unas 250 mil muertes más al año por malnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico, y reclamó la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.

Nuevas formas de desobediencia civil

Sopa arrojada a obras de arte, encuentros deportivos interrumpidos, carreteras bloqueadas son las nuevas acciones de desobediencia civil adoptadas por ambientalistas ante la falta de resultados en el combate al cambio climático.

Integrantes de grupos como Just Stop Oil, en Reino Unido; Ultima Generazione, en Italia, o Dernière Rénovation, en Francia, así como la Red A22, asumen el riesgo de ser criticados por la opinión pública.

Antier en Madrid, dos militantes pegaron sus manos a marcos de pinturas de Goya y pintaron en el pared +1.5ºC en referencia a la meta de calentamiento de la comunidad internacional

En París, militantes de Dernière Rénovation (Última Renovación) bloquearon el tráfico cerca del ministerio francés de Economía mientras en Toulouse sus militantes interrumpieron por 10 minutos un partido de rugby al atarse a las porterías.

En el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, activistas bloquearon tres horas la zona de aterrizaje de aviones privados.

Estamos ante el mayor episodio de sufrimiento e injusticia de la historia de la humanidad y nuestra ventana de oportunidad está a punto de cerrarse , explicó Dernière Rénovation.