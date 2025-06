Por quinta vez, Rubén del Pozo es electo director de Ciencias de la Tierra BUAZ

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Rubén del Pozo Mendoza fue electo por quinta ocasión como director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en una contienda definida por el respaldo del estudiantado. Con 45 años de trayectoria en la institución, Del Pozo considera esencial abordar la pérdida de vinculación con el sector productivo y de la formación práctica.

El también presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, lamenta que esa desconexión afecte tanto la formación como las posibilidades de encontrar trabajo de las y los egresados.

Recordó que durante años la institución fue reconocida como una de las mejores del país. En 2014, fue considerada por la revista Expansión como la escuela de minas número uno en México, y un año después, Del Pozo recibió el Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra.

“Nuestros egresados se cotizaban muy bien, las empresas mineras se disputaban a los egresados”, indicó, describiendo que, en esos tiempos, los estudiantes se involucraban en prácticas profesionales desde tercer hasta noveno semestre y en décimo realizaban la estancia profesional como parte del plan de estudios. Hoy, muchas veces ni eso se cumple, señaló. Además, la planta docente se componía de ingenieros mineros metalurgistas y de ingenieros geólogos con antecedentes del trabajo en la mina y en el campo.

Otro factor que ha influido en el declive de la unidad, reconoció, es la creciente competencia. Ya no es la única opción en el estado: el IPN, la Utzac y otras instituciones han abierto programas relacionados con minería en Fresnillo y otras regiones. Las empresas buscan talento donde lo encuentran, y si la UAZ no lo ofrece, las oportunidades se pierden.

A este diagnóstico compartido por el alumnado, le atribuye el reciente triunfo electoral en el que obtuvo 15 votos contra 12 entre docentes, 10 contra 5 entre administrativos, pero arrasó el sector estudiantil con una proporción de dos a uno.

Enfatizando que no se pueden esperar buenos resultados de “ingenieros de minas que no bajan a las minas, geólogos y ambientalistas que no salen a campo”, Del Pozo se propone atender el desfase entre la formación teórica y la práctica profesional que exigen las empresas.

“Estoy en completa disposición de entregar todo mi conocimiento, mi experiencia y todas mis relaciones a favor de conducir esta escuela hacia los lugares que alguna vez tuvo”, afirmó aludiendo a una conexión emocional y de proyecto de vida con la UACT.

Desde su visión, el cambio no es responsabilidad de una sola persona. “Los actores principales son los muchachos. Son ellos los que se tienen que preocupar por lograr una mejor preparación, una preparación que los lleve al exterior a mostrar lo que son capaces de hacer. Eso no se hace con flojera, eso no se hace con comodidad. Eso se hace con estudio, con trabajo, con dedicación.” Sobre los docentes puntualizó: “Nuestra función es enseñar. No importan nuestros grados académicos, no venimos aquí a mostrar credenciales. Venimos a formar profesionistas.”

Rubén del Pozo lo resume así: “Estudiantes a estudiar, profesores a enseñar y trabajadores a trabajar. Esa es la fórmula. Tenemos que dejarnos de otras cosas.”

Reiteró que su apuesta está en devolverle a la escuela el carácter técnico y profesionalizante que alguna vez la distinguió, vincularla de nuevo con la industria y formar egresados capaces de responder a los desafíos de una minería moderna, sustentable y socialmente responsable.