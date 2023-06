Uriel Márquez Valerio su trayectoria en la Universidad Autónoma de Zacatecas (Parte 2/2)

Por: Juan Manuel Rivera Juárez •

En el contexto del Simposium sobre Reforma Universitaria de 1971, en una entrevista que otorgó el Lic. Uriel Márquez Valerio expresó sus ideas sobre la Universidad, la Autonomía y sobre la Reforma Universitaria.

¿Qué es la universidad?

“Por universidad entendemos la comunidad de cultura que tiene por objeto la formación de hombres con una visión integral del universo y de la vida y del análisis crítico, objetivo, de la realidad natural y social en que se desarrolla el hombre; la transmisión de los conocimientos adquiridos mediante tal investigación y la difusión de tales conocimientos fuera del recinto universitario. De tal manera que los aspectos fundamentales de la Universidad serán, de acuerdo con su etimología, la unidad dentro de la diversidad; esto es, la concepción unitaria del mundo que permite a los hombres, que en la Universidad se forman, tener una idea panorámica de lo que el mundo la vida son. A la vez, lo que da unidad a la Universidad, a esa comunidad cultural, es, o debe ser, precisamente, el común denominador de la tolerancia reciproca que deben tener sus miembros para las concepciones filosóficas antitéticas a las que ellos sustentan. Al respecto Voltaire resumió en su sabía frase el espíritu de tolerancia que debe reinar en la Universidad: “Luchare hasta la muerte en contra de lo que dices; pero defenderé con mi vida el derecho que tiene para decirlo”. Este doble sentido de integración y de tolerancia que tiene la Universidad desde su inicio son, a mi juicio, validos aún en la época actual; por lo que creo que lo característicamente universitario es el espíritu de disensión y discusión que tiene como base o criterio la razón crítica y la comprobación de nuestras afirmaciones con la realidad natural y social.”

“De conformidad con lo anterior, considero que la nuestra, la Universidad Autónoma de Zacatecas, no es una auténtica Universidad, puesto que no cumple, o cumple deficientemente los objetivos o finalidades que para las instituciones universitarias señaló José Ortega y Gasset. No obstante que éste emitió su opinión desde hace algunas décadas, considero que sigue vigente, puesto que responde a necesidades institucionales del conocimiento humano y no a objetivos de carácter transitorio”. “A pesar de lo anterior, considero que su deficiencia universitaria es un reto a la imaginación creadora y al esfuerzo de todos los estudiantes y profesores zacatecanos para hacer de la nuestra una autentica Universidad”.

¿Qué es la autonomía?

“La autonomía es una forma descentralizada por razones de servicio con respecto al Ejecutivo del Estado. Es reflejo institucional de las libertades de pensamiento y expresión; consustancial, por lo tanto, a la Universidad. Solo debe tener como límite, para no destruir la Universidad, el punto donde termina la idea y comienza la militancia política. Debe, sin embargo, la Universidad participar en el gran debate del cambio a las estructuras sociales anquilosadas e injustas, sin que su participación, así sea crítica, pueda apreciarse como militancia política; ya que por ésta debemos entender la actividad encaminada, meditada o inmediata, a la conquista del poder.”

¿Qué es la reforma universitaria?

“La esencia de la Reforma Universitaria estriba en el cambio de actitud de los profesores respecto a los estudiantes y de éstos hacia aquellos. Implica también el planteamiento de las diversas posibilidades de cambio a nuestra sociedad pero como superación de ésta, no como extinción o destrucción de ella. Entraña también, desde luego, la trasformación, del hombre mismo que concurre a las aulas universitarias; sustituyendo su mentalidad egoísta y utilitaria por una orientación hacia la solidaridad social; y la entrega de sus servicios a quienes los necesitan y no a quienes pueden pagarlos”. “A la Universidad de Zacatecas la sorprendió el Movimiento Nacional de la Reforma Universitaria precisamente cuando estaba tratando de estructurarse como Universidad; de tal manera que para nosotros es doblemente compleja y difícil la realización de la Reforma Universitaria, pues ello nos dará oportunidad de iniciarnos en la vida universitaria sin los errores y los vicios de otras instituciones similares”. “Considero tan importante y trascendente la Reforma Universitaria en la UAZ, que creo que de aquella dependerá la justificación histórica de ésta ante el pueblo de Zacatecas que es, en última instancia, ente el que la Universidad debe rendir cuentas.”

Según sus propias palabras lo que más le hubiera gustado ser, es Rector de la UAZ y no pudo, hizo el intento tres veces. Le llamaba poderosamente la atención el conocimiento en toda su extensión, por eso quería ser Rector y tener la oportunidad de mejorar la enseñanza, de difundirla, de proyectar el conocimiento hacia todos. La siguiente es una breve descripción de los planteamiento que realizó durante el proceso para elegir Rector para el periodo 1972 – 1976. Planteaba la creación de una Editorial Universitaria y la edición de una revista o periódico oficial de la UAZ, para él era el medio apropiado para superar la absoluta falta de comunicación que existía entre la comunidad universitaria. En la confrontación de la Escuela Secundaria dijo. “En las confrontaciones que se han verificado hasta el momento se ha notado una absoluta falta de información entre las escuelas de la Universidad, a grado tal que hay quienes no saben donde queda la Escuela de Comercio y Administración.”

Enfatizó que la función de la Editorial Universitaria no se limitaría a la edición de obras de consulta o textos, sino también a la elaboración de una revista en la que se publicaran los informes de las diferentes escuelas de la UAZ y de la propia Rectoría. Lo que permitiría una mayor participación de la comunidad universitaria en la solución a problemas, emprendimiento de labores y, en general a conocer la situación de la Máxima Casas de Estudios. En una entrevista previa a la confrontación de la Escuela Secundaria, al preguntarle que cual era su opinión sobre el desarrollo de las confrontaciones señalo que, “hasta el momento los estudiantes se han interesado en precisar los objetivos y esencia misma de la Universidad, el concepto de Autonomía Universitario, de la Reforma Universitaria y la posición permanente de los candidatos en relación con cada uno de estos aspectos”. Aseguró el propio Márquez Valerio que “los estudiantes tienen mucho celo porque la persona que llegue a la Rectoría, carezca de compromisos extrauniversitarios para garantía de la autonomía”. Agrego que “esto es muestra de un verdadero avance, y espero que así siga porque garantiza que quien sea Rector electo, manifieste responsabilidad por la comunidad universitaria y que aquél que sea tenga el apoyo de ésta.” En la misma confrontación a la pregunta, si por la voluntad de la mayoría llega a ser Rector ¿Desaparecería la política? a lo que Márquez Valerio contestó, “que el día en que se llegará a ejercer una política militante la Universidad desaparecería…”

