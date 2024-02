Zacatecas cuenta sólo con 2 Centros de Justicia para Mujeres; está por debajo de la media nacional: INEGI

Por: SILVIA ALVARADO TORRES •

Zacatecas cuenta con sólo dos Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) ubicados en la capital y Fresnillo, una cifra que coloca al estado por debajo de la media nacional en materia de atención a la problemática de la violencia de género.

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó ayer los resultados del programa estadístico CJM 2023, el cual brinda una visión integral a los 65 CJM en funcionamiento en 31 entidades federativas al 30 de junio del mismo año.

Las entidades con más CJM incluyen a Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí; les siguen con cuatro Campeche, Jalisco, Puebla y Sonora; con tres Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Sin embargo, la diversidad en la adscripción de los centros y su naturaleza jurídica plantea desafíos en la homogeneidad en su operación e infraestructura, pues mientras el 89.2 % de los CJM ofrecen alojamiento, alimentación y apoyo psicológico; sólo el 69.2 % que están adscritos a las Fiscalías Generales de Justicia estatales (como es el caso de Zacatecas), brindan servicios de asesoría y atención básicos.

El informe también resalta a la reforma de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) aprobada en 2023, como pieza clave en la estrategia del país para abordar la violencia de género y proporcionar atención integral a esta problemática. No obstante, al menos en el estado zacatecano hasta noviembre de ese año el 92 % de estos delitos ni siquiera llegan a ser reportados a las instituciones, debido a que éstos presentan “un 99% por ciento de impunidad en delitos de violencia familiar, 99.7 en violencia sexual y un cien por ciento en feminicidios”.

En cuanto al perfil de las mujeres atendidas, se reporta que mayoritariamente se encuentran entre los 15 a 44 años (56.7 %), lo cual destaca la persistencia de la violencia de género en diferentes etapas de vida de la mujer mexicana. Además, el informe resalta que la pareja suele ser el principal agresor con un porcentaje de 28.2%. Los tipos de agresiones más reportados son violencia física (33.2 %) y psicológica (24.8 %) respectivamente. Mientras en la entidad, 59.3 % de las mujeres a partir de los 15 años ha vivido algún tipo de violencia.

Las cifras relacionadas con los recursos económicos muestran que tanto para su administración como presupuesto, aún no puede hablarse de números del todo transparentes pues según los datos recabados, no se obtuvo información de todos los centros ya que algunos señalaron no contar con estos datos. El presupuesto federal asignado a éstos fue de 148.9 mdp de los cuales, 30.3 mdp fueron dedicados a la atención especializada y 118.6 mdp para la construcción y fortalecimiento de éstos. No obstante falta mucha claridad en las cifras sobre cómo se distribuyó el recurso y que parte correspondió a Zacatecas.

Según los registros entre 2021 y 2022, se atendieron 967,920 mujeres por situación de violencia a nivel nacional, en cuanto al estado las cifras oficiales hablan de 10 mil 579 mujeres que fueron “atendidas de manera psicológica, jurídica y en materia de trabajo social, dentro de centros de atención”. A pesar de lo reportado, la percepción ciudadana y de las asociaciones dedicadas al tema son totalmente distintas, pues según María Luisa Sosa, presidenta de la asociación Olimpia de Gouges, la diferencia no sólo es abismal sino también no considera un punto de suma relevancia que es la reeducación del victimario, ocasionando así la reincidencia de los casos.

Finalmente derivado de este último tema, el documento apunta a que se tramitaron 232,229 órdenes de protección entre 2021 y 2022, de los cuales un total de 16260 corresponden a nuestro estado.

Este análisis proporciona una visión aproximada de la situación actual de los CJM en México, destacando su importancia en la lucha contra la violencia de género, no obstante subraya también la necesidad continua de mejoras, ajustes en su funcionamiento pero sobre todo de transparencia en sus datos y concordancia con su percepción ciudadana.