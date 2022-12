XVII Jornadas Internacionales de la Historia de las Monarquías Ibéricas [Las monarquías ibéricas: una mirada desde la historia ambiental] Del 7 al 9 de diciembre, en Zacatecas (modalidad mixta)

Por: Redacción / La Gualdra •

La Gualdra 554 / Historia / Jornadas Académicas

- Publicidad -

Planteamiento

Como parte de sus actividades permanentes de intercambio científico, la Red Columnaria, a través del Nodo América Hispánica Septentrional, El Colegio de San Luis (Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México), la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México con la unidad Oaxaca, el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, el Proyecto Rexpublica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Proyecto Redimemo de la Universidad de Granada, realizarán las XVII Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas en la ciudad de Zacatecas (Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO).

Desde el año 2005, cuando se realizaron las primeras jornadas de la Red Columnaria, sus investigadores han discutido y aportado nuevos temas y perspectivas de interpretación sobre el impacto de la proyección planetaria de los mundos ibéricos. En este ambiente de colaboración intelectual, la Red Columnaria, siempre con el apoyo de múltiples universidades y centros de investigación de Europa y América, ha logrado en sus sucesivos encuentros realizar contribuciones muy relevantes en el estudio de temas como las fronteras de las monarquías ibéricas, los mecanismos de integración y defensa de lo que fueron sus territorialidades, las dinámicas de conflicto social en sus diversas dimensiones, las relaciones de las territorialidades ibéricas con las vecindades generadas en los procesos de expansión de la Cristiandad, la movilidad y circulación de hombres e ideas, las visiones del poder y el universalismo ibéricos, la dominación ibérica como espacio discontinuo, sus ceremoniales y lenguajes del poder, las redes de circulación, el carácter plurinacional de los conjuntos sociales que integraron los espacios ibéricos así como los complejos procesos de formación de identidades en el espacio común que produjo la expansión de los reinos hispánico y luso.[i]

En esta edición de las Jornadas, la número XVII, los investigadores de la Red, así como sus adherentes y asociados, volcarán su mirada hacia diversos rincones de los mundos ibéricos entre los siglos XVI y XIX, con el objetivo de analizar procesos locales, regionales y globales que den cuenta de las profundas transformaciones ambientales que se desencadenaron con el proceso de globalización ecológica iniciado por la expansión y proyección de los mundos ibéricos. Existe una importante tradición historiográfica —previa al surgimiento de la historia ambiental como perspectiva de interpretación histórica— que ha realizado aportes fundamentales para avanzar en el entendimiento de las relaciones hombre-naturaleza, las cuales fueron reconfiguradas en magnitudes diferenciadas a partir de la Edad Moderna mediante la migración circular de patógenos y biota portátil, así como por la instauración de nuevos modelos socioecológicos derivados de las formas de expansión y dominación (violenta o negociada) ejercidas por los poderes europeos, lo que implicó procesos extractivos de materias primas, de transformación protoindustrial, de transferencias y adaptaciones de vegetales y animales, de implantación de nuevos modelos urbanos, del dominio sobre reservas hídricas, del uso de ciertos tipos de energía, del surgimiento de nuevos hábitos alimenticios, etcétera.

Los estudios que se pueden considerar pioneros y que reivindicaron la relación social con el espacio geográfico fueron desarrollados por grandes historiadores como Marc Bloch, Ferdinand Braudel, William G. Hoskins o Emmanuel Le Roy-Ladurie. Por su parte, los ámbitos más explorados por autores de tradición anglosajona (vgr. Alfred Crosby, Woodrow Borah, Sherburne F. Cook, Lesley Byrd Simpson, Noble David Cook, David Arnold, entre otros) han sido, hasta ahora, los referidos al impacto biológico de las conquistas europeas con la transmisión de nuevas enfermedades, la catástrofe demográfica o bien las consecuencias derivadas del extractivismo de recursos en diversas regiones de América. Algunas otras áreas han contado con estudios pioneros que no han encontrado cauces de continuidad, por ejemplo, los análisis sobre geografía cultural de Robert C. West y la escuela de Berkeley, o bien el planteamiento de Elinor G.K. Melville sobre los cambios radicales del paisaje y del régimen biológico de la región del Mezquital por introducción de actividades pecuarias europeas.

En las últimas tres décadas la sensibilidad contemporánea en torno a la crisis ecosistémica de carácter global se convirtió en un acicate para el surgimiento de la historia ambiental, subdisciplina histórica que hasta nuestros días mantiene intensos debates sobre sus métodos y alcances. Se trata, quizá, de la perspectiva histórica con mayores necesidades trasnsdisciplinarias, pero también con un alto grado de dificultad conceptual. Las relaciones que la historia ambiental ha establecido con la geografía, la biología, la antropología física, las ciencias ambientales, la zoología y la climatología, entre otras áreas del conocimiento científico, son solo una muestra de los retos que los historiadores ambientales enfrentan para lograr construir fuentes alternativas y confiables que permitan interpretar procesos de transformación ambiental en el pasado. Sin embargo, el enfoque ambiental se complejiza cuando se intenta profundizar en las ideas e imaginarios que dieron sentido, en distintas épocas, a la conceptualización del mundo natural como ecúmene, y no como simple escenario de los procesos sociales. Lo anterior involucra la interpretación de los procesos ambientales a partir de las ideas e intencionalidades que orientaron la praxis social, en un ejercicio dialéctico de comprensión entre representaciones y prácticas.

Bajo el enorme potencial de los planteamientos sugeridos por la historia ambiental en sus múltiples variantes, nos proponemos en estas XVII Jornadas intercambiar nuestros saberes y dialogar sobre los resultados de un conjunto de estudios de caso, en los que analizaremos desde la perspectiva ambiental procesos históricos asociados a la proyección global de los mundos ibéricos en la Edad Moderna. La exploración de dichos procesos será contextualizada y discutida con base en las categorías y metodologías que Red Columnaria ha propuesto para el análisis histórico de las especificidades de los mundos ibéricos.[ii] La dinámica de las Jornadas será, por tanto, la de un seminario-taller que permita recoger observaciones críticas y aportaciones fruto de la discusión colectiva y del intercambio intelectual entre los miembros de la Red. Los ejes temáticos a discutir a través de estudios de caso se agrupan en torno a ocho bloques, que a su vez serán la base de los apartados que formarán el libro final que será publicado en 2023.

Coordinación general

Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara (El Colegio de San Luis/Red Columnaria), Dr. Gibran Bautista y Lugo (Instituto de Investigaciones Históricas UNAM/ Red Columnaria) y Dr. Daviken Studnicki-Gizbert (Department of History and Classical Studies McGill University, Montreal, Canadá).

Ejes temáticos y ponencias

Sesiones 1 y 2: Procesos extractivos, transferencias de materia, procesos de transformación protoindustrial y consumos energéticos. Coordinación: Dr. Daviken Studnicki-Gizbert (McGill University).

Sesiones 3 y 4: Lengua y recursos naturales en los mundos ibéricos y Paisajes culturales y representación en los mundos ibéricos. Coordinación: Dra. Martha Atzin Bahena Pérez (Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM) y Dra. Lidia Ernestina Gómez García (Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Sesiones 5 y 6: Calamidades y desastres como fenómenos socioambientales. Comunicación política y gestión local del desastre socioambiental en los mundos ibéricos. Coordinación: Dra. María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda (Departamento de Historia de América, Universidad de Sevilla) y Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara (El Colegio de San Luis/Red Columnaria).

Sesión 7: Circulación y expansión de flora y fauna en América hispánica. Coordinación: Paloma Vargas Montes (ITESM).

Sesión 8: Cambios, permanencias y huellas ambientales en las prácticas alimenticias. Coordinación: Dra. Juana Elizabeth Salas Hernández (Universidad Autónoma de Zacatecas/Red Columnaria).

Sesión 9: La “Pequeña Edad de Hielo” y los mundos ibéricos. Coordinador: Dr. Gibran Bautista y Lugo (IIH UNAM).

Sesión 10: Historia ambiental en los territorios del sur de la Nueva España. Coordinación: Dra. Marta Martín Gabaldón (IIH UO UNAM) y Dr. Huemac Escalona Lüttig (IIH UO UNAM).

Sesión 11: Representaciones, imaginarios y conocimientos en torno al espacio, los hombres y la territorialidad en el proceso de expansión y reproducción de los mundos ibéricos. Coordinación: Dra. Ana Díaz Serrano (Investigadora Ramón y Cajal, Universidad de Murcia/Red Columnaria, Nodo Repensar los Márgenes).

Sede: Auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. A partir del 7 de diciembre a las 9:00 AM.

Transmisión en vivo facebook NotiUAZ:

https://www.facebook.com/NotiUAZ/

Información: Programa general de las XVII Jornadas Internacionales de la Historia de las Monarquías Ibéricas. Cortesía del Dr. Margil de Jesús Canizales Romo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra554

[i] La relación de las Jornadas previas es la siguiente: 2005, I Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Estrategias y posibilidades para el análisis comparativo de las fronteras de las Monarquías Ibéricas», Universidad de Murcia, Mula y Murcia, Región de Murcia, España; 2006, II Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Las milicias del rey de España (siglos XVI y XVII), Yecla, Murcia, España; 2007, III Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Las Indias Occidentales: procesos de integración territorial (siglos XVI-XIX)», El Colegio de México, Ciudad de México; 2008, IV Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Antonio Vieira, Roma y el universalismo de las Monarquías Portuguesa y Española», Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia; 2009, V Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Portugal na monarquia espanhola. Dinámicas de integração e de conflito», Universidade Nova de Lisboa/Instituto Cervantes, Lisboa, Portugal; 2010, VI Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Las vecindades de las Monarquías Ibéricas», Universidad de Murcia, Murcia, España; 2011, VII Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Produzindo fronteras: entrecruzando escalas, povo e imperio na América do Sul, 1640- 1828», Sao Paulo, Brasil; 2012, VIII Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «El gobierno de la virtud: política, ciencia y moral en las monarquías ibéricas y Europa (siglos XVI-XVIII)», Universidad de Valencia, España; 2013 IX Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Un imperio en movimiento: fronteras, territorios y movilidades, siglos XVI-XIX», Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, Perú; 2014 X Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Expulsiones, exilios y retornos en los mundos ibéricos», Fundación Séneca, Museo de Archena, Murcia, España; 2015 XI Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Fronteras interiores: la organización interna de los territorios hispánicos, entre confrontación y negociación, Europa y América siglos XVI-XVIII», Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Tandil, Argentina; 2016 XII Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Réconcilier et réincorporer: discours, cérémonies, pratiques», Valenciennes-Kortrijk/Courtrai; 2017 XIII Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Naçoes en movimento. Indios, africanos e cristão-novos nos Impérios Ibéricos ultramarinos», Río de Janeiro, Brasil; 2018 XIV Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «Capitali sensa re nella Monarchia Spagnola. Identità, relazioni, immaginari (sec. XVI-XVIII); 2019 XV Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «El espejo de las Indias Occidentales. Iberoamérica en la historia global», Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y El Colegio de México, Ciudad de México; 2020 (pausa por pandemia); 2021 XVI Jornadas Internacionales de Historia de las Monarquías Ibéricas, «La urdimbre de un Imperio. Redes de poder y circulación de agentes en los territorios de las Monarquías Ibéricas», Universidad de Granada, Granada, España.

[ii] Sobre los aportes conceptuales asociados a un nuevo paradigma metodológico para la interpretación de los mundos ibéricos es importante conocer las siguientes obras de Red Columnaria: Cardim, Pedro, Tamar Herzog, José Javier Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini (eds.), Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?, Brighton G.B., Sussex Academic Press/Red Columnaria/Universidade Nova de Lisboa, 2012; Ruiz Ibáñez, José Javier y Bernard Vincent, Historia de España 3er milenio. Los siglos XVI-XVII. Política y sociedad, Madrid, Editorial Síntesis, 2007; Ruiz Ibáñez, José Javier y Óscar Mazín Gómez, Historia mínima de los mundos ibéricos, México, El Colegio de México, 2021; Pardo Molero, Juan Francisco y José Javier Ruiz Ibáñez (dirs.), Los mundos ibéricos como horizonte metodológico. Homenaje a Isabel Aguirre Landa, Valencia, Tirant Humanidades/Red Columnaria, 2021.