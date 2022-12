El castillo de Barbazul, de Javier Cercas

Por: Miguel Ángel De Ávila González •

La Gualdra 554 / Libros

Esta novela relata lo sucedido a Melchor Marín, el policía que abatió a los cuatro terroristas tras el atentado de Cambrils; había abandonado la corporación y trabaja ahora como bibliotecario en Gandesa, capital de Terra alta. El problema que dará a traste con su vida tranquila lo tiene en casa; Cosette, su hija, que está saliendo de la adolescencia, se encuentra en la edad de la peseta, se formula preguntas y busca su lugar en el mundo, descubre el engaño de Melchor sobre la muerte de su madre y se siente traicionada. De ahí que aproveche un viaje a Mallorca con una amiga para quedarse sola algún día más.

Pasadas apenas unas horas que al ex policía le parecen eternas y a pesar de que todo invita a conjeturar lo contrario, Melchor sospecha que la estancia de Cosette en la isla no es tan voluntaria como parece. A partir de esto comienza una historia turbulenta en la que convergen policías en activo, retirados, ex presidiarios y magnates muy conocidos de la opinión pública. Sus fechorías y depravaciones han permanecido impunes aunque el dinero encubre, extorsiona y corrompe.

Las pistas le llevan de una manera indefectible a hacer frente a Robert Mattson, Barbazul ricachón de Fomentor. Para ello, el ex policía contará con el inspector Blai y otros personajes que encarnan la ética de los pobres frente a la inmoralidad de algunos ricos, pocos por fortuna. Cosette cae en las redes de este personaje, pero no hace falta especificarlo porque por desgracia, la violencia sexual no es una excepción sino la norma.

En Mallorca se ubica la mansión de Robert Mattson, un personaje siniestro y pervertido y hacia ese lugar casi inaccesible y peligroso se dirigirán los pasos de Melchor Marín junto con sus amigos, en un intento de revelar y denunciar las conexiones y los abusos contra mujeres cometidos por él y sus invitados.

Melchor Marín y su equipo penetran en la mansión de Mattson, encuentran el registro de las imágenes que lo comprometen a él y a sus visitantes. En las escenas de la entrada son muchos los peligros que corren Melchor y quienes lo acompañan. Al ser descubiertos por los guardias tienen que salir huyendo tras infringirle graves heridas a Melchor Marín y a uno de sus compañeros.

Cosette decide declarar ante un tribunal sobre los abusos a los que fue sometida en la mansión de Mattson y, un poco más tarde en la decisión de dejar de lado una posible carrera universitaria y hacerse policía. Ambos, padre e hija, habrán tomado el camino en el que, desde distintas experiencias, los lleva a situarse del lado de la ley.

Es una historia realista, llena de detalles, tanto en la parte descriptiva como en la narrativa, que estimulan su lectura. Aquí encontramos ecos de Truman Capote y Alfred Hitchcock y, desde luego, de Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, en donde denuncia a la mafia de pederastas en México y la explotación sexual de menores -con la anuencia de la clase política-.

En esta novela, como en las anteriores del autor, no hay impunidad para los poderosos, lo diferente de la novela es que hay algo de democracia que evita la impunidad. El tema es de vibrante actualidad la violencia que se ejerce contra las mujeres. No busca dar respuestas o soluciones, pero sí empuja a una reflexión sobre el alto índice de feminicidios no solo en España sino en otras partes del mundo. Esta novela profundiza en la condición humana, la estudia, cuenta cómo son las personas por dentro, revelando sus incertidumbres, sus errores, su dolor, lo que sienten cuando ejercen la autocrítica.

Javier Cercas, El castillo de Barbazul, Tusquets Editores, colección andanzas, Barcelona, España, 2022

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra554