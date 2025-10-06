Incrementan el número de detenciones en Guadalupe

Por: La Jornada Zacatecas •

Gracias a la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en el tema del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la vigilancia y la prevención de delitos, es que se ha aumentado el número de detenciones en el municipio de Guadalupe.

Lo anterior, desde que se inauguró el pasado 4 de septiembre el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Computo e Inteligencia (C5i), por parte de los gobiernos de Pepe Saldívar y de David Monreal Ávila.

Este complejo de seguridad, ubicado en la cima del Cerro San Simón, terreno que fue donado por el Ayuntamiento de Guadalupe, cuenta con equipos de alta tecnología en lo que respecta videovigilancia, cámaras LPR, drones de largo alcance, robot táctico y 18 puntos de monitoreo inteligente distribuidos en zonas estratégicas.

Hasta el mes de septiembre, en colaboración con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se logró poner a disposición del Órgano Jurisdiccional un total de 38 detenciones, entre las que destacan la detención de Ismael “N” el “corta cables” en el Fraccionamiento la Comarca y José Guadalupe “N” en la colonia Jardines de Sauceda.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) obtuvo vinculación a proceso en contra de otros 36 sujetos por diversos delitos del orden estatal y federal.

Lo anterior gracias tanto a la buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como por las oportunas denuncias presentadas por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía en general, señalaron las autoridades.

Por su parte, el director de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Hugo Zavaleta Aparicio, invitó a la sociedad guadalupense a presentar las denuncias correspondientes para asegurar la permanencia de los delincuentes en las cárceles del estado.