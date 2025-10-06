Administración de Sheinbaum, “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Ante un Zócalo capitalino lleno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto público para conmemorar el primer año de su gobierno, al que definió como “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”. En su discurso, la mandataria aseguró que el país atraviesa “un momento histórico de justicia social, libertad, democracia y soberanía”. Además, destacó los avances en materia de seguridad, al señalar que en Zacatecas los homicidios dolosos han disminuido en un 88 por ciento.

- Publicidad -

La presidenta resaltó los avances en materia social y económica. Afirmó que la pobreza se redujo del 45% en 2008 al 29% en 2024, y que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza desde 2018. También señaló una disminución en la desigualdad, al pasar de una brecha de ingresos de 27 a 14 veces entre los más ricos y los más pobres. “Hoy somos el segundo país menos desigual del continente, solo después de Canadá”, subrayó.

En el ámbito económico, Sheinbaum informó que México mantiene estabilidad y crecimiento. La economía, afirmó, creció 1.2% pese a un contexto internacional adverso; la inversión extranjera directa alcanzó cifras récord; el turismo creció 13.8%; el desempleo bajó a 2.7%, y la inflación anual en septiembre se ubicó en 3.7%.

Destacó que el número de trabajadores afiliados al Seguro Social llegó a 22.5 millones para el mes pasado, y que todos los empleados de plataformas digitales cuentan ya con este derecho gracias a una reforma laboral.

La mandataria presumió la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 leyes nuevas en los últimos trece meses, entre las que sobresalen la reforma judicial (con la elección popular de ministros y jueces), la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y afrodescendientes. También destacó la recuperación de Pemex y CFE como empresas del Estado, la protección del maíz nativo, la prohibición del maíz transgénico, el reconocimiento del derecho a la vivienda y la eliminación de la reelección política a partir de 2030 entre otros.

“México no acepta injerencismo ni intervencionismo. Somos un país libre, independiente y soberano”, enfatizó al referirse a una nueva disposición constitucional contra cualquier intento de intervención extranjera.

En materia laboral, señaló que el salario mínimo ha aumentado 135% en términos reales desde 2018, pasando de 88 a 279 pesos diarios, y hasta 420 pesos en la frontera norte. “Subió el salario y la inflación está controlada, la inversión creció y el peso es de las monedas más estables del mundo”, afirmó.

Sheinbaum detalló que este año se destinan 850 mil millones de pesos a programas sociales que benefician directamente a 32 millones de familias. Enumeró entre ellos las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes, apoyos a campesinos, pescadores y productores, y los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, anunció tres nuevos apoyos: pensión para mujeres de 60 a 64 años, beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y el programa Salud Casa por Casa.

En educación, destacó el aumento salarial de 10% a los maestros, la reducción de la edad de jubilación y la creación del Bachillerato Nacional. Subrayó que en el Valle de México se sustituyó el examen COMIPEMS por el sistema “Mi derecho, mi lugar”, que garantiza un espacio educativo a todos los jóvenes.

La presidenta informó que el IMSS-Bienestar opera ya en 23 estados, con 90% de abasto en medicamentos, y que se inaugurarán 31 nuevos hospitales antes de finalizar el año. Además, anunció la construcción de 1.8 millones de viviendas, de las cuales 300 mil ya están en marcha, y la condonación parcial de deudas impagables de Infonavit y Fovissste que beneficiará a cinco millones de familias.

En materia de seguridad, aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 32% en un año. “En Zacatecas bajaron 88%, en Chiapas 73%, en Jalisco 62% y en Nuevo León 61%”, precisó.

Asimismo, anunció el inicio de un programa nacional de bacheo y repavimentación, además de nuevos proyectos de innovación tecnológica, como el vehículo eléctrico “Olinia”, el desarrollo de semiconductores, satélites y un laboratorio nacional de inteligencia artificial, dentro del plan México, país de innovación.

Mientras representantes de Morena destacaron los avances sociales y el liderazgo histórico de la mandataria, voces de la oposición cuestionaron el manejo de recursos y la supuesta utilización de programas sociales con fines partidistas.

El gobernador David Monreal Ávila celebró la fecha como un momento histórico para México, al destacar que por primera vez una mujer encabeza la política nacional. A través de sus redes sociales, afirmó que “la Transformación avanza con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, y subrayó que su administración refleja “el compromiso, la visión y el trabajo de la primera mujer en dirigir la nación”.

En la misma línea, la senadora zacatecana Verónica Díaz Robles expresó su apoyo al gobierno federal y a la visión de Sheinbaum. Reiteró las palabras pronunciadas por la mandataria en el acto celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México: “México se mantiene de pie, con la fortaleza de su historia, el orgullo del presente y la esperanza de un futuro mejor.”

Por su parte, el diputado federal José Narro Céspedes manifestó su respaldo a la presidenta al asegurar que “Zacatecas está firme con nuestra presidenta”, sumándose al reconocimiento de la dirigencia morenista sobre el papel de Sheinbaum en la continuidad del proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, desde la oposición también se hicieron escuchar las críticas. La diputada federal Noemí Luna Ayala, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la autenticidad de las movilizaciones en apoyo al gobierno federal y acusó el uso de recursos públicos para fines partidistas.

“Mienten quienes aseguran que no se condicionan los programas sociales para afiliarse a Morena, miente igual que con el abasto de medicinas”. Además, calificó el evento masivo en el Zócalo como una muestra de “miles de acarreados de los 23 estados gobernados por Morena y millones de pesos dilapidados para saciar el ego de la presidenta”.