Avanza SNTE sección 34 en mesa de trabajo con autoridades federales

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El secretario general de la Sección 34 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco, informó sobre los resultados de la tercera Mesa de Trabajo celebrada el pasado 30 de septiembre entre representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el magisterio zacatecano, encuentro que consideró de gran relevancia para los trabajadores de la educación. Precisó que el monto total “oscilaría en esos 100 millones con todos los apoyos que se gestionaron”.

Frausto Orozco explicó que la mesa fue resultado de un proceso de diálogo iniciado en junio, derivado de los acuerdos establecidos durante la huelga nacional, en la que Zacatecas tuvo una destacada participación. “Esta tercera Mesa tripartita, o que debió ser tripartita, resultó de un acuerdo entre la Autoridad Educativa Federal, directamente del secretario de Educación, Mario Delgado”, explicó.

Recordó que la primera reunión contó con la presencia del gobernador David Monreal, donde se firmaron compromisos que quedaron pendientes de definir en cuanto a montos y fechas de cumplimiento. Posteriormente, una segunda mesa celebrada dos semanas después no tuvo avances sustanciales, ya que “Hacienda no había dado respuesta y las autoridades mostraron tácticas dilatorias”. Sin embargo, destacó que la tercera reunión representó un cambio importante, pues “ya hay avances significativos que tendrán repercusiones positivas en varios sectores de nuestros agremiados”.

Así los principales logros fueron los siguientes: Se otorgará un bono extra de tres mil pesos a las compañeras y compañeros jubilados, el cual se entregará antes de que concluya este año civil; Se garantiza el bono para Educadores Físicos, Médicos Escolares, Acompañantes Musicales y Maestros de Artes, pagadero antes de que finalice el año 2025; Se reconquistan los estímulos para titulación de posgrados en escuelas públicas, consistentes en 300 estímulos de diez mil pesos cada uno para trabajadores de la educación pertenecientes a la Sección 34; Se recuperan las becas comisión para estudios de posgrado, una prestación que no existía en la entidad desde hace más de una década. En las próximas semanas se definirá el número de beneficiarios y se publicará la convocatoria correspondiente.

“Queremos destacar la voluntad que el día de hoy mostraron las autoridades de la SEP”, expresó Frausto Orozco, al reconocer la disposición de diálogo por parte del Gobierno Federal. “Nos satisface sobremanera que un buen número de compañeras y compañeros resulten beneficiados con estas gestiones”, añadió.

Asimismo, el líder sindical explicó que estas conquistas representan un paso importante en la mejora de las condiciones laborales y académicas del magisterio zacatecano. “Hay bonos para maestros de educación física, maestros de artes y acompañantes musicales en preescolar. Son sectores más vulnerables por la poca percepción que tienen, y eso me parece compensar, aunque modestamente, su situación precaria laboral”, puntualizó.

Frausto Orozco reconoció que, pese a estos avances, aún existen demandas pendientes de atención. “La demanda principal no sólo de la Sección 34, sino del Magisterio Nacional, seguirá siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que el gremio retomará la lucha política en los próximos meses, con acciones que podrían incluir manifestaciones o plantones. “Serían manifestaciones en la calle, plantones, pero debo ser muy claro: no tenemos una fecha. No sería en este año algún plantón, alguna huelga indefinida. Sería hasta el 2026, cuando estemos saliendo a las calles y no hubiese alguna respuesta por parte de la Presidenta”, explicó.

Sobre la conformación de la mesa de diálogo, lamentó la ausencia de autoridades educativas estatales. “Debió haber alguna representación de las autoridades educativas estatales, sin embargo, no hubo la presencia; parece que no les invitaron, no sabemos la razón”, comentó. No obstante, destacó que en la reunión participaron el jefe de oficinas del secretario de Educación y cerca de diez funcionarios federales.

En cuanto a los recursos destinados a los acuerdos alcanzados, precisó que el monto total “oscilaría en esos 100 millones con todos los apoyos que se gestionaron; sí pudiera rondar en esa cantidad”.

Finalmente, Frausto Orozco reafirmó el compromiso de la Sección 34 de seguir trabajando en favor del magisterio zacatecano. “Seguimos trabajando intensamente como lo hemos hecho desde un principio, así continuaremos el resto de nuestra administración con apego a principios éticos y siempre en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de quienes pertenecen a la Sección 34”, concluyó.

Con esta tercera mesa, el magisterio local consolida avances tangibles en materia de estímulos, becas y prestaciones laborales, mientras mantiene firme su postura en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.