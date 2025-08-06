Newmont México aparece en listado de Empresas Socialmente Responsables 2025 de la revista Expansión

Por: La Jornada Zacatecas •

Newmont México, empresa responsable de la operación de Minera Peñasquito en Zacatecas, fue incluida en el especial Empresas Socialmente Responsables (ESR) 2025 de la revista Expansión, publicación que destaca a compañías que formaron parte de su ranking anual por su desempeño en sostenibilidad, ética organizacional y acciones dirigidas al desarrollo comunitario.

El especial reúne a algunas de las empresas destacadas en el ranking publicado en junio, seleccionadas por su trabajo en áreas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que incluyen aspectos como derechos humanos, medio ambiente, relaciones laborales, cadena de suministro y gestión corporativa.

Para la dimensión ambiental, se tomaron en cuenta indicadores como el uso de agua y energía, la generación de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. En el aspecto social, se analizaron criterios como diversidad, paridad de género, políticas laborales, salud y seguridad, así como acciones de responsabilidad social. En cuanto a gobernanza, se consideraron elementos como la existencia de un código de ética, políticas anticorrupción y la composición diversa de los órganos de dirección.

Como parte del proceso de evaluación, la empresa presentó sus políticas de sostenibilidad, mecanismos de evaluación de impacto, medidas de transparencia, programas sociales y estrategias de inclusión.

La revista hizo mención de algunos de los enfoques de la empresa en temas como seguridad, gestión de riesgos ambientales y sociales, diálogo con comunidades y promoción de la equidad de género.

Newmont ha recibido el distintivo ESR del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) durante 18 años consecutivos, como parte del reconocimiento a sus prácticas en minería con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad.