Presentan a Ignacio Castro García como director técnico de Mineros de Zacatecas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA

Este lunes fue presentado Ignacio Castro García como director técnico de Mineros de Zacatecas, quien manifestó su intención de preservar la identidad del equipo y entablar un estilo de juego basado en el equilibrio, ello con el objetivo de ser contendiente para ascender a la Liga Mx.

Comentó que Mineros de Zacatecas “es un equipo que está haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años. La decisión de venir no me costó nada tomarla, al final creo que, en toda mi vida profesional, es la vez que menos dudas he tenido para llegar un sitio porque es un equipo importante a nivel de organización y de estructura”.

En ese sentido, destacó la identidad del equipo zacatecano porque, en comparación con otros equipos de la Liga de Expansión, tiene una propuesta futbolística que está muy arraigada y, además, su estructura organizativa es favorable porque hay personas jóvenes y preparadas.

Destacó el trabajo que se realiza en las fuerzas básicas y en el futuro será factible que Mineros de Zacatecas sea contendiente para ascender a la máxima categoría en México, la Liga Mx.

Aunque el último semestre no fue bueno para el club, Castro García indicó que es necesario mantener la identidad que tiene el equipo, pero también habrá que mejorar algunos aspectos.

Sin embargo, “a nivel de tensión no me preocupa porque desde los 17 años tuve que salir de mi casa, muy joven, de un sitio muy parecido a Zacatecas, y tuve que irme a un club como el Barcelona con todo ese entorno”.

Además, expuso que México y España tienen muchas similitudes en el ámbito cultural y en el fútbol, por lo que “estoy convencido de que es la mejor decisión que he podido tomar en mi carrera y vengo con una ilusión enorme para que le gente se sienta identificada con lo que ve en el terreno de juego”.

Como director técnico de Mineros de Zacatecas, detalló que su intención no es sólo mejorar la situación del equipo en el ámbito deportivo, sino también que éste lo haga mejorar como entrenador.

Por último, Castro García manifestó que se adaptará al club, a los jugadores, a la afición y al entorno, pues no tiene la pretensión de cambiar nada, sino lograr que el equipo sea más competitivo de lo que ha sido y que la afición se identifique con lo que vea en el terreno de juego.