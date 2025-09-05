Ascenso y descenso volverán hasta 2026, resuelve el TAS

Por: La Jornada •

Luego de varios meses de incertidumbre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) anunció ayer su decisión de rechazar la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud para la inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga Mx.

La demanda de los clubes Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG, interpuesta el 19 de mayo de este año, pedía el restablecimiento del ascenso y el descenso en la actual temporada 2025-2026, después de que la FMF confirmó en abril pasado que seguirían cancelados en esta campaña.

La FMF suspendió el ascenso y el descenso por seis temporadas en 2019-2020, durante la pandemia de covid-19, por lo que la querella entre el organismo y los clubes giraba en torno a la campaña en la que debía regresar este sistema.

En un inicio, la apelación fue presentada por 10 equipos; sin embargo, los clubes CF Atlante, Cimarrones de Sonora FC, Alebrijes de Oaxaca FC y Jaiba Brava se retiraron del proceso.

“El 28 de agosto de 2025 se celebró una audiencia presencial en Ciudad de México. Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025-2026 y que la Federación informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada”, informó el TAS en un comunicado de prensa.

“La formación arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afec-tadas por el acuerdo de la Asamblea General de la FMF del 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la 2025-2026”, agregó.

Por su parte, la FMF confirmó en un comunicado el revés definitivo del TAS a la demanda para adelantar el ascenso.

Asimismo, informó que dicho organismo ordenó a los equipos mencionados “abonar la suma de 12 mil francos suizos (279 mil 112 pesos), dividido en partes iguales, a la FMF como contribución por los gastos legales y de otra naturaleza en los que incurrió con este procedimiento”, así como pagar “en su totalidad los costos de este arbitraje”.

Finalmente, señaló que la Asamblea General, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020.

Pese a la decisión del TAS, los demandantes celebraron “la decisión de que el ascenso y descenso volverá en la temporada 2026-2027”.

Héctor Hugo Eugui, técnico de Correcaminos de la UAT, de la Liga de Expansión, lamentó la resolución y reconoció que la falta de ascenso en los últimos años “ha perjudicado a las nuevas generaciones de futbolistas que sueñan con jugar en el más alto nivel, al final, no saben para qué compiten y eso los desmotiva”.