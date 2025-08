Piden 550 ex jefes de seguridad de Tel Aviv a Trump que presione al premier y frenar la guerra

Por: La Jornada •

Jerusalén. Cerca de 600 ex funcionarios de seguridad de Israel, entre ellos varios ex jefes del Mossad y de la agencia de seguridad interior, pidieron al presidente estadunidense, Donald Trump, en una carta divulgada ayer, que presione al primer ministro Benjamin Netanyahu para que ponga fin a la ofensiva militar en Gaza.

¡Detengan la guerra en Gaza!, exhortan en la misiva 550 ex jefes de espionaje, militares, policías y diplomáticos, todos integrantes del movimiento Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS).

Este conflicto ha dejado de ser una guerra justa y lleva al Estado de Israel a perder su identidad, advirtió Ami Ayalon, ex director del Shin Bet, el servicio de seguridad interior, en un video difundido por CIS para acompañar la publicación de la carta.

Tres ex jefes del Mossad (el servicio de inteligencia exterior) Tamir Pardo, Efraim Halevy y Danny Yatom; cinco ex responsables del Shin Bet (el servicio de seguridad interior) Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri y Carmi Gilon; y tres ex jefes de estado mayor del ejército: Ehud Barak, Moshe Bogie Yaalon y Dan Halutz, figuran entre los firmantes de la carta y aparecen en un video.

Cada una de estas personas asistió a reuniones del gabinete, operó en los círculos más confidenciales, participó en los procesos de toma de decisiones más sensibles, destaca la voz del narrador en el video, difundido en X por la radio del ejército.

En nombre de CIS, el grupo más grande israelí de antiguos generales del ejército, Mossad, Shin Bet, policía y cuerpos diplomáticos equivalentes, lo exhortamos a poner fin a la guerra en Gaza. Usted lo hizo en Líbano. Es hora de lograrlo también en Gaza, escriben al presidente Trump.

El ejército israelí ha cumplido desde hace tiempo con los dos objetivos que podían lograrse por la fuerza: desmantelar las formaciones militares y el gobierno de Hamas, consideran los miembros de CIS.

El tercero y el más importante sólo puede alcanzarse mediante un acuerdo: traer a todos los rehenes a casa, subrayan.

