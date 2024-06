Coordinará De la Fuente la transición: Sheinbaum

La puesta en marcha de esos trabajos ocurrió en diciembre, cuando la ex jefa de Gobierno capitalino aún era precandidata presidencial, y De la Fuente había dejado de ser representante de México ante la ONU.

Se mantuvo al frente del equipo integrado, entre otros, por Rosaura Ruiz y Omar García Harfuch, ex secretarios de Educación y de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México; David Kershenobich, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina; Julio Berdegué, ex subdirector para América Latina y El Caribe de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Asimismo, los ministros en retiro Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México; Jorge Islas Samperio, investigador en el sector energético; Lorenzo Meyer, historiador y académico; Altagracia Gómez, empresaria; Violeta Vázquez Rojas, lingüista.