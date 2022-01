Ninguna anomalía en recursos de Juntos Podemos, dice su ex director

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Los mil millones de pesos que entre 2014 y 2016 se canalizaron para apoyar a mexicanos en Estados Unidos a través del Programa “Juntos Podemos” fueron auditados “exhaustivamente” en México y no se encontró anomalía alguna, es un asunto totalmente aclarado, superado, no tiene por qué salir a relucir de nuevo, sostuvo quien fue director ejecutivo del mismo, Jorge Santibáñez.

- Publicidad -

Experto en tema de migración, resaltó asimismo que la actual senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, fue sólo presidenta honoraria de Juntos Podemos, sin que hubiera intervenido ni en el manejo de los recursos, ni en su destino final. “Este tipo de organizaciones, recurren a personalidades del ámbito político o artístico, para ampliar su espacio e impacto y lograr mayores donaciones o recursos”.

En entrevista telefónica desde Nueva York, donde reside, Santibáñez habló sobre ese tema, que hoy salió a relucir en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de una pregunta sobre el origen de los mil millones de pesos que Juntos Podemos distribuyó entre migrantes mexicanos en el vecino país del norte.

Santibáñez lamentó el “uso politiquero” de la pregunta e insistió en que la senadora Vázquez Mota no tuvo acceso a esos mil millones de pesos que recibió Juntos Podemos a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que canalizó a becas, otros apoyos en materia de educación y de salud para connacionales en Estados Unidos.

“Esta iniciativa Juntos Podemos nunca tuvo una cuenta de cheques, nunca recibió ni un centavo, y Vazquez Mota que era presidente honoraria no tenía ni salario. No hay un solo dólar que haya recibido ella. Me parece por, ello, poco justo, que se trate de proyectar una nota periodística, donde no la hay”.

Reiteró que el caso fue resuelto por el órgano interno de control de la Cancillería y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los que analizaron el destino de esos recursos públicos, de forma exhaustiva. Comentó que el fue también presidente del Colegio de la Frontera Norte y la intensidad de la profundidad con la que se auditó Juntos Podemos fue muy superior, con todo detalle, como debe ser.

El resultado, agregó, es que ni siquiera hubo observaciones, la ASF corroboró que los mil millones se canalizaron a respaldar a los migrantes, con asesorías incluso para que obtuvieran la nacionalidad y otros trámites.

En la entrevista, hizo notar que no es el cónsul de Houston, como se dijo en la conferencia mañanera, sino el de Dallas, quien tendría que hablar del tema, ya que era él el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuando se canalizaron los recursos distribuidos por Juntos Podemos.

Rechazó también que en las organizaciones de migrantes en Nueva York haya malestar por ese tema. “Además de que es un asunto pasado, desde 2016, yo vivo en la gran manzana desde hace muchos años, tengo contacto con muchas organizaciones y no he percibido en absoluto que haya una molestia por la entrega de sus recursos”.

Agregó que lo que si ha visto es que las organizaciones están descontentas porque sienten que el gran aporte que hacen a la economía mexicana, vía las remesa no se ve reflejado en apoyos económicos provenientes del país, sobre todo para salud, dada el recrudecimiento de la pandemia. Que pena, agregó, “el uso politiquero del tema, cuando en verdad, México tiene la obligación moral de apoyar a los mexicanos que vive legal o ilegalmente, en Estados Unidos”.