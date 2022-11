Fallece diputado migrante; posponen reunión de Adán Augusto López con la 64 Legislatura

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Desde los canales de comunicación del Gobierno del Estado, se informó que “por respeto al sentido deceso del diputado Sergio Ortega Rodríguez”, la agenda de trabajo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, programada este jueves en Zacatecas se posponía hasta nuevo aviso.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el gobernador David Monreal Ávila dio a conocer que de igual forma conversó con presidentes municipales y legisladores de Morena y de otras fuerzas políticas, además de las y los integrantes del gabinete de gobierno, primero, para unirse al duelo que embarga a la familia del diputado Sergio Ortega, de quien honrarán su lucha, dijo, pero también para hablar sobre la importancia de la reforma para que las Fuerzas Armadas participen, de manera extraordinaria, en tareas de seguridad pública, con el fin de velar por la tranquilidad de las y los mexicanos.

“Sergio era un hombre comprometido con la transformación de Zacatecas, siempre fiel a sus ideales y convicciones. Lamento su partida y envío mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz” escribió igualmente el mandatario estatal en sus redes oficiales antes de dicha reunión. Sobre las causas de la muerte del hoy ex legislador, sólo se sabe que fueron naturales debido a una afección cardiaca.

El gobernador David Monreal expuso que la reforma servirá para que las fuerzas armadas participen, de manera extraordinaria, en tareas de seguridad pública, con el fin de velar por la tranquilidad de las y los zacatecanos, así como de las y los mexicanos.

Con ello, añadió, se otorgan garantías y facultades al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para actuar en temas de seguridad, que es fundamental en esta coyuntura y transición en nuestra patria.

Se quejan diputados de oposición

Diputados y diputadas de oposición y pertenecientes al llamado “bloque plural” denunciaron, en conferencia de prensa, que el Poder Ejecutivo, en una intención de agraviar la autonomía del Poder Legislativo, trató de imponer una agenda legislativa con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández de la cual se les informó este mismo jueves en un oficio recibido a las 8:30 de la mañana, por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió, por dignidad de dicho Poder, que no se permitiría dicha comparecencia.

“Desde la Jucopo no vamos a permitir que se agravie esta autonomía”, dijo la presidenta de ese órgano de gobierno, la diputada Gabriela Basurto Ávila, quien aseveró, además, que el Poder Legislativo no es una oficina más del Poder Legislativo. No obstante, dijo que la Jucopo ha ofrecido un diálogo “en corto” con el funcionario federal y que el Congreso seguirá con las puertas abiertas para que se dé un diálogo institucional porque en esta ocasión no hubo una consideración hacia este poder.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, Karla Valdez Espinoza, informó que la coordinadora le realizó una llamada telefónica para decirle de la comparecencia de Adán Augusto Hernández López, pero la invitación formal a la Legislatura no se le hizo en tiempo y forma, lo que lamentó porque consideró que era la oportunidad para tratar un tema muy complicado y que aqueja a Zacatecas, que es la inseguridad.

Valdez Espinoza reiteró en el mismo tenor que quien la antecedió en la palabra, que se haría respetar la autonomía del Poder Legislativo, pero también que el Congreso seguirá “extendiendo la mano” al secretario de Gobernación para comparezca ante este Poder cuando sea conveniente.

En su momento, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Enrique Laviada Cirerol, coincidió con la presidenta de la Mesa Directiva en el hecho de que el tema de seguridad pública es importante para Zacatecas y se debió debatir con Adán Augusto Hernández sobre esto, pero enfatizó también, que no estarían dispuestos a que se “atropelle la autonomía y la dignidad” del Poder Legislativo.

Laviada Cirerol señaló que era absurda la comparecencia porque ni siquiera habían acordado el formato del evento y no querían que el acto se confundiera con una campaña política, además, adelantó que tanto las fracciones del PAN, PRD y PRI votarán en contra de la minuta porque la estrategia de “abrazos y no balazos” está siendo fallida y la entidad es prueba de ello.

Finalmente, el coordinador del PT, José Xerardo Ramírez Muñoz, quien criticó las formas y la incapacidad política del Poder Ejecutivo estatal que generaron que no hubiera condiciones necesarias para la comparecencia. No obstante, adelantó que su bancada está a favor de la reforma constitucional en materia de seguridad que es necesaria, dijo, para casos como el de Zacatecas por la inseguridad que padece.