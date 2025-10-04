Paro laboral no tiene justificación, afirma director general del Cobaez

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Francisco Javier González Ávila, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), afirmó que el paro laboral realizado por el sindicato y otras posibles acciones que lleven a cabo no tiene justificación y su inconformidad es porque se ha instruido a los miembros del Comité Ejecutivo a que se reintegren a sus labores docentes o administrativos; en futuras acciones, serán objeto de sanciones y descuentos.

- Publicidad -

Recordó que la inconformidad ha sido la certeza de pago del incremento salarial, pero ese es un tema que está en proceso que se encuentra en las instancias federales y cuyo trámite la realizan todos los subsistemas y otros estados, de manera que nunca se les ha negado el adeudo.

Sin embargo, indicó que la verdadera razón de la protesta es porque se ha requerido a todos los integrantes del Comité Ejecutivo que se reintegren a sus actividades laborales, ya sea docentes o administrativas.

“El estado les paga un salario para que hagan actividades docentes o administrativas y ellos están molestos porque tenían prerrogativas que no les corresponden por ley, además de que algunos de ellos tienen bonos que deben regularizarse”, expresó.

González Ávila mencionó que el tema del incremento salarial se atiende en todos los subsistemas de educación media superior y requiere de un procedimiento de revisión en el gobierno federal y entonces es cuestión de esperar.

En el caso de Zacatecas, dijo que el gobierno estatal no puede pagar prestaciones que no tienen sustento y cuyo antecedente está en acuerdos firmados por la administración de Mario Caballero y que tienen u impacto financiero muy fuerte.

Otras demandas que plantea el sindicato, expuso, tampoco tienen justificación, por ejemplo, la asignación de bases, pero ya fueron turnadas a Recursos Humanos para valorar que cumplan con la normatividad, de firma que falta concluir con ese proceso.

En materia de recategorizaciones, dijo que se emitió una convocatoria donde se dan a conocer las vacantes disponibles por defunción, renuncia o jubilación, pero en ella se determina que los espacios serán para quienes cumplan con los requisitos y no para quienes proponga el sindicato.

González Ávila reiteró entonces que las acciones que pueda llevar a cabo el sindicato no tienen justificación, por lo cual anunció que se establecerán sanciones y descuentos a los docentes que no cumplan con su responsabilidad laboral.