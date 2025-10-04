Al caer la tarde en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, y antes de iniciar la proyección gratuita de la cinta No nos moverán, Luisa Huertas, reciente ganadora del Ariel a Mejor Actriz, elevó el grito que todavía conmueve y eriza la piel: “¡2 de octubre no se olvida!”

La ópera prima de Pierre Saint-Martin, que se exhibió anoche al aire libre en la simbólica e histórica explanada “en agradecimiento a los vecinos de Tlatelolco y del edificio Chihuahua”, fue recibida con agrado del público –que desde antes de que iniciara la función especial a las 18:30– ya había recibido bolsas con palomitas y elegido lugar entre el medio millar de sillas que fueron colocadas por los organizadores.

En los alrededores, las personas que iban llegando con sus hijos o sus mascotas poco a poco se acomodaron; otros trajeron bancos portátiles. No faltaron los más despreocupados que se sentaron en el piso, u observaron desde sus bicicletas. La única petición a Tlaloc fue que no cayera la lluvia, lo que finalmente no ocurrió para beneplácito de los asistentes.

En el contexto del 57 aniversario del 2 de octubre, la Plaza de las Tres Culturas se llenó de cine y memoria con No nos moverán, la cual fue ganadora de cuatro estatuillas en la reciente entrega de los Ariel. Además representará a México en los premios Óscar y Goya.

La película combina drama, sátira política y comedia negra “para hablar de la memoria, la impunidad y las huellas del 68. También reflexiona sobre justicia, identidad y la historia colectiva”. Su proyección significó un rato de esparcimiento, combinado con la impotencia y el dolor de recordar la masacre del 68, tragedia que nunca se olvidará.

“Todavía se percibe algo de solemnidad y tensión por los desmanes y situaciones violentas ocurridas en las recientes protestas de la emblemática fecha” comentó uno de los cientos de asistentes.

“Es una función especial que nos hubiera gustado que se proyectara el jueves, pero sabíamos de la marcha y de la ceremonia del 2 de octubre. Nos congratula que todas las sillas ya se ocuparon; hay vecinos de Tlatelolco que nos apoyaron en la filmación, así como del edificio Chihuahua. Proyectar esta cinta aquí es muy significativo porque habla de lo que nos ocurre en el presente por aquella matanza, de la que todavía no se ha hecho justicia”, expresó Luisa Huertas a La Jornada.