El Ejército no espía, realiza inteligencia contra delincuencia organizada: AMLO

Ante las versiones que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió equipo Pegasus en esta administración para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno espíe, y refirió que el Ejército lo que realiza es inteligencia contra delincuencia organizada pero no entre periodistas. «Si tienen pruebas que las presenten pero la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué. Es además indebido y contrario a nuestros principios».

Durante su conferencia de prensa, consideró que hay una nueva campaña en contra de su gobierno pero ofreció que la Sedena informaría entre hoy y mañana sobre esta presunta compra de equipo.

Subrayó que para hacerle frente a la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia no la fuerza, «imagínense si todo ese enfrentamiento armado, eso es lo que se hacía cuando se declaró la guerra cuando se desató la guerra. Y aunque no les guste, abrazos, no balazos, y el uso de la inteligencia nada más que eso a que se esté espiando a opositores es completamente falso . El ejército no se mete a hacer espionaje, lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los Delincuentes»

–¿Podría venir el secretario de la Defensa Nacional a explicarnos?

–No, es hacer grande un asunto que no lo tiene. Es que no les sale nada. Ya les voy yo ayudarles como asesor. Es una tras otra, todos los medios de información, pero no quieren Aceptar que hay otra realidad.

Ante los cuestionamientos sobre el tema, el presidente los remitió a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en donde presenten toda las pruebas que tengan al respecto.

López Obrador señaló que los medios de comunicación pueden optar por la vía legal, señalando que es respetuoso de la FGR y del poder judicial porque se vive en un auténtico estado de derecho.Si le estoy diciendo que no espiamos a nadie estoy hablando con la verdad y Hay que esperar que Fiscalía resuelva

Sostuvo que detrás de estas campañas contra su gobierno hay financiamiento privado, nacional y extranjero. En este último caso,, recordó que el gobierno de Estados Unidos financia a estas organizaciones civiles como es bien conocido. En cuanto a l financiamiento privado nacional proviene, dijo,,de todos aquellos que antes no pagaban impuestos y ahora están molestos, por eso nos atacan.

Fue más allá al,acusar que algunos corporativos empresariales fundaron medios de comunicación porque estos les servía para presionar al gobierno y obtener contratos y licitaciones.

Consideró que los que espían lo hacen desde afuera, «Espían afuera del país, adentro. Hackearon archivos de la Sedena, ni modo que la Sedena se hackeo, que hubo un auto hackeo. No, son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas Para afectarnos. Ya llevamos años en esta lucha. Siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral.

«Si yo sostengo que no se va a espiar a nadie,,a ningún periodistas , a ningún opositor, no se espía. No tengo doble moral, doble discurso . Mi doctrina no es la hipocresía, como anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían.