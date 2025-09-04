Llama DMA a homologar leyes locales de seguridad con nueva legislación federal

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de la X Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador David Monreal Ávila hizo un llamado a autoridades municipales, legisladores e instituciones para trabajar, de manera coordinada, en la homologación de las leyes locales con la nueva legislación federal en materia de seguridad.

Luego de inaugurar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el mandatario Monreal Ávila explicó que, por acuerdo las gobernadoras y los gobernadores con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Ley Nacional de Seguridad Pública debe armonizarse también en los estados y se tiene hasta el 25 de noviembre del 2025 para ello.

En este orden de ideas, el mandatario de Zacatecas exhortó también a las alcaldesas y alcaldes a que inviertan recursos para fortalecer a sus corporaciones policiales, siempre con el objetivo de resguardar la seguridad de las y los pobladores.

Además, Monreal también llamó a que se homologuen las leyes locales con las nuevas Ley de Inteligencia e Investigación y Ley de Personas Desaparecidas; todo, dijo, con el objetivo de robustecer los resultados positivos en materia de seguridad que se registran en Zacatecas, como la disminución del 75 por ciento en homicidios dolosos, que ya fue reconocido por la presidenta en su Primer Informe de Gobierno.

En este sentido, mencionó que su administración ha apoyado a varios a los municipios con el esquema peso a peso para atender y garantizar la seguridad de las comunidades y pueblos zacatecanos. También, detalló que su administración ha invertido dinero en infraestructura, capacitación a los elementos policiales; equipos, equipamientos; mejoramiento de salarios, entre otros beneficios.