Inicia IMSS temporada teatral gratuita para todo público en Zacatecas

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el arranque del ciclo “Escenarios IMSS Cultura 2025-2026” con ocho puestas en escena gratuitas en Zacatecas, como parte de una estrategia nacional para fomentar la cultura y la salud mental mediante el arte. «Yerbabuena, el corrido de Magdalena Solís», será la primera obra presentada con funciones los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS.

La obra es presentada por la compañía Gorgus Teatro, bajo la dirección de Alberto Ontiveros. Está basada en un caso real ocurrido en los años 60 en San Luis Potosí, donde Magdalena Solís, autoproclamada sacerdotisa, encabezó un culto violento en un contexto de marginación, ignorancia y manipulación social. La puesta en escena está dirigida a adolescentes y adultos, aunque forma parte de una cartelera con enfoque familiar.

El acceso para el público será por la entrada de la Alameda y la puerta principal del hospital. La entrada a todas las obras es libre para todo público, destacó José Manuel Enciso Castillo, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Zacatecas. La cartelera completa está disponible en escenariosimsscultura.inba.gob.mx.